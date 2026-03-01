Segui l'WTA Indian Wells in streaming e diretta TV gratis: scopri come guardare guardare tutte le partite del torneo, l'albo d'oro, il seeding e tutto quello che c'è da sapere.

Redazione Derby Derby Derby 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 22:38)

Il WTA Indian Wells è il terzo master 1000 della stagione 2026 di tennis femminile, il primo in terra americana. Dal 4 al 15 marzo si gioca infatti sul consueto cemento all'aperto un evento che ormai ci accompagnia dal 1989 e che mette in scena come sempre le migliori tenniste del momento.

Per vedere questo torneo di tennis hai 3 possibilità:

Dove vedere il WTA Indian Wells in diretta TV e streaming gratis — Il master 1000 di Indian Wells femminile sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDEBT e LOTTOMATICA, la piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il live di tutti i match del torneo è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il conto con saldo attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palinsesto live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere il programma live streaming completo di GOLBET? Clicca sull'immagine

Per vedere decine di eventi sportivi live gratuiramente ogni giorno su LOTTOMATICA, clicca sull'immagine

Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente il WTA Indian Wells in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto gioco SISAL, LOTTOMATICA o GOLDBET

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca WTA Indian Wells nella sezione Live Streaming.

Storia e albo d'oro del WTA Indian Wells — La storia del WTA Indian Wells non ha una vera e propria dominatrice infatti sono numerose le tenniste che hanno vinto 2 volte l'evento. Interessante notare che dal 1016 ad oggi abbiamo sempre avuto una vincitrice differente tranne che per la doppietta del 2022 e 2024 della Swiatek. Indimenticabile il trionfo della Pennetta nel 2014 mentre nella scorsa edizione il derby russo in finale è stato vinto dalla Andreeva contro la Sabalenka.

WTA Indian Wells: tabellone e favorite — Fra le sei primissime favorite troviamo il trio dell'est Sabalenka, Swiatek e Rybakina contro quelo americano formato da Gauff, Pegula e Anisimova. Dietro di loro a fari spenti toccherà alla nostra Paolini provare il colpaccio. Fra le possibili protagoniste non dimentichiamoci la campionessa in carica Andreeva.