Il WTA Indian Wells è il terzo master 1000 della stagione 2026 di tennis femminile, il primo in terra americana. Dal 4 al 15 marzo si gioca infatti sul consueto cemento all'aperto un evento che ormai ci accompagnia dal 1989 e che mette in scena come sempre le migliori tenniste del momento.
TENNIS IN STREAMING
WTA Indian Wells: dove vedere il torneo di tennis, streaming gratis e diretta tv
Per vedere questo torneo di tennis hai 3 possibilità:
Dove vedere il WTA Indian Wells in diretta TV e streaming gratis—
Il master 1000 di Indian Wells femminile sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDEBT e LOTTOMATICA, la piattaforme che trasmettono in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusi tutti i tornei ATP e WTA di tennis. Il live di tutti i match del torneo è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo account tramite il link dedicato, il piazzamento di una scommessa e il conto con saldo attivo, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.
Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palinsesto live streaming gratis di SISAL
Vuoi conoscere il programma live streaming completo di GOLBET? Clicca sull'immagine
Per vedere decine di eventi sportivi live gratuiramente ogni giorno su LOTTOMATICA, clicca sull'immagine
Il torneo sarà trasmesso anche in diretta tv da Sky Sport, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente il WTA Indian Wells in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.
Come accedere allo streaming?
Storia e albo d'oro del WTA Indian Wells—
La storia del WTA Indian Wells non ha una vera e propria dominatrice infatti sono numerose le tenniste che hanno vinto 2 volte l'evento. Interessante notare che dal 1016 ad oggi abbiamo sempre avuto una vincitrice differente tranne che per la doppietta del 2022 e 2024 della Swiatek. Indimenticabile il trionfo della Pennetta nel 2014 mentre nella scorsa edizione il derby russo in finale è stato vinto dalla Andreeva contro la Sabalenka.
WTA Indian Wells: tabellone e favorite—
Fra le sei primissime favorite troviamo il trio dell'est Sabalenka, Swiatek e Rybakina contro quelo americano formato da Gauff, Pegula e Anisimova. Dietro di loro a fari spenti toccherà alla nostra Paolini provare il colpaccio. Fra le possibili protagoniste non dimentichiamoci la campionessa in carica Andreeva.
Accedi alla piattaforma, seleziona il torneo dal palinsesto e vivi tutte le emozioni del grande tennis su GOLDBET
© RIPRODUZIONE RISERVATA