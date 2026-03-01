Domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 il Metz, ultimo in classifica, ospita il Brest in crescita nella 24ª giornata di Ligue 1

Stefano Sorce 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 13:23)

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:15, allo Stade Saint-Symphorien, scendono in campo Metz-Brest nella 24ª giornata di Ligue 1 2025-26. Le ultime quattro sfide di campionato tra le due squadre hanno visto prevalere sempre il Brest: un dato che pesa nel confronto diretto, soprattutto alla luce del momento opposto delle due formazioni.

Vuoi vedere Metz-Brest in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Metz-Brest sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Metz-Brest in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Ultimo con 13 punti, il Metz vive una stagione complicatissima. Tre vittorie in 23 giornate e una difesa tra le più battute del campionato raccontano di una squadra in grande difficoltà. Il tecnico Laszlo Bölöni continua a chiedere coraggio e personalità, ma il tempo stringe e la zona play-out dista cinque lunghezze. Le assenze di Stambouli e Hein riducono ulteriormente le rotazioni.

Undicesimo con 30 punti, il Brest è invece in crescita. Otto punti nelle ultime quattro gare, con vittorie pesanti e pareggi di valore, hanno permesso alla squadra di Eric Roy di allontanarsi dalla zona calda e guardare verso la parte sinistra della classifica. Il successo contro il Marsiglia ha dato ulteriore fiducia a un gruppo che ha ritrovato solidità e compattezza, oltre a recuperare pedine importanti dall’infermeria.

Le probabili formazioni di Metz-Brest — Il Metz dovrebbe schierarsi con un 4-3-3: Fischer tra i pali; Kouao, S. Sané, Mboula e Ballo-Touré in difesa. A centrocampo Touré, Gbamin e Traoré. Tridente offensivo formato da Michal, Diallo e Tsitaishvili.

Il Brest risponde con un 4-5-1: Coudert in porta; Lala, Junior Diaz, Chardonnet e Guindo in difesa. Linea mediana folta con Magnetti e Chotard centrali, supportati da Del Castillo, Doumbia e Labeau Lascary. Unica punta Ajorque.

Metz (4-3-3): Fischer; Kouao, S. Sané, Mboula, Ballo-Touré; Touré, Gbamin, Traoré; Michal, Diallo, Tsitaishvili. Allenatore: Tavenot.

Brest (4-5-1): Coudert; Lala, Junior Diaz, Chardonnet, Guindo; Magnetti, Chotard; Del Castillo, Doumbia, Labeau Lascary; Ajorque. Allenatore: Roy.

Vuoi vedere Metz-Brest in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Metz-Brest sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA