Domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:15, allo Stade du Moustoir, si sfidano Lorient-Auxerre nella sfida valida per la 24ª giornata di Ligue 1 2025-26. Un confronto che mette in palio punti pesanti per ambizioni diverse: parte sinistra della classifica per i Merlus, salvezza per gli ospiti. Curiosità statistica: quattro delle ultime cinque gare del Lorient in campionato si sono chiuse con meno di tre reti complessive.
Lo streaming live
Lorient-Auxerre: probabili formazioni e streaming gratis
Dove vedere Lorient-Auxerre in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento delle due squadre—
Nono con 32 punti, il Lorient sta vivendo una stagione superiore alle aspettative iniziali. Una sola sconfitta nelle ultime dodici di Ligue 1 racconta la solidità del gruppo guidato da Olivier Pantaloni. Nell’ultimo turno i Merlus hanno rimontato dal 3-1 al 3-3 contro il Nizza, dimostrando carattere e continuità mentale. La squadra appare organizzata e capace di reagire anche nei momenti complicati, ma dovrà fare i conti con alcune assenze in infermeria.
Sedicesimo con 17 punti, l’Auxerre è tornato alla sconfitta dopo una breve serie positiva. Il 3-0 subito contro il Rennes ha evidenziato fragilità difensive e difficoltà nel mantenere intensità per tutti i novanta minuti. Il tecnico Christophe Pellissier ha chiesto compattezza e forza mentale: la zona salvezza resta raggiungibile, ma il margine di errore è ridotto al minimo. Anche per gli ospiti l’infermeria continua a rappresentare un problema.
Le probabili formazioni di Lorient-Auxerre—
Il Lorient dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1: Mvogo in porta; Silva, Talbi e Yongwa nel terzetto difensivo. Sulle corsie Le Bris e Kouassi, con Cadiou e Abergel in mezzo. Makengo e Pagis agiranno alle spalle di Dieng.
L’Auxerre risponde con un 4-3-3: Léon tra i pali; Sy, Diomandé, Okoh e Mensah in difesa. A centrocampo Danois, Owusu e Ahamada. Tridente offensivo composto da Sinayoko, Mara e Namaso.
Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Silva, Talbi, Yongwa; Le Bris, Cadiou, Abergel, Kouassi; Makengo, Pagis; Dieng. Allenatore: Pantaloni.
Auxerre (4-3-3): Léon; Sy, Diomandé, Okoh, Mensah; Danois, Owusu, Ahamada; Sinayoko, Mara, Namaso. Allenatore: Pellissier.
