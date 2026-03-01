Lorient-Auxerre: probabili formazioni e streaming gratis

Domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 il Lorient ospita l’Auxerre nella 24ª giornata di Ligue 1

Stefano Sorce 1 marzo - 13:06

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:15, allo Stade du Moustoir, si sfidano Lorient-Auxerre nella sfida valida per la 24ª giornata di Ligue 1 2025-26. Un confronto che mette in palio punti pesanti per ambizioni diverse: parte sinistra della classifica per i Merlus, salvezza per gli ospiti. Curiosità statistica: quattro delle ultime cinque gare del Lorient in campionato si sono chiuse con meno di tre reti complessive.

Vuoi vedere Lorient-Auxerre in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Lorient-Auxerre sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Lorient-Auxerre in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Nono con 32 punti, il Lorient sta vivendo una stagione superiore alle aspettative iniziali. Una sola sconfitta nelle ultime dodici di Ligue 1 racconta la solidità del gruppo guidato da Olivier Pantaloni. Nell’ultimo turno i Merlus hanno rimontato dal 3-1 al 3-3 contro il Nizza, dimostrando carattere e continuità mentale. La squadra appare organizzata e capace di reagire anche nei momenti complicati, ma dovrà fare i conti con alcune assenze in infermeria.

Sedicesimo con 17 punti, l’Auxerre è tornato alla sconfitta dopo una breve serie positiva. Il 3-0 subito contro il Rennes ha evidenziato fragilità difensive e difficoltà nel mantenere intensità per tutti i novanta minuti. Il tecnico Christophe Pellissier ha chiesto compattezza e forza mentale: la zona salvezza resta raggiungibile, ma il margine di errore è ridotto al minimo. Anche per gli ospiti l’infermeria continua a rappresentare un problema.

Le probabili formazioni di Lorient-Auxerre — Il Lorient dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1: Mvogo in porta; Silva, Talbi e Yongwa nel terzetto difensivo. Sulle corsie Le Bris e Kouassi, con Cadiou e Abergel in mezzo. Makengo e Pagis agiranno alle spalle di Dieng.

L’Auxerre risponde con un 4-3-3: Léon tra i pali; Sy, Diomandé, Okoh e Mensah in difesa. A centrocampo Danois, Owusu e Ahamada. Tridente offensivo composto da Sinayoko, Mara e Namaso.

Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Silva, Talbi, Yongwa; Le Bris, Cadiou, Abergel, Kouassi; Makengo, Pagis; Dieng. Allenatore: Pantaloni.

Auxerre (4-3-3): Léon; Sy, Diomandé, Okoh, Mensah; Danois, Owusu, Ahamada; Sinayoko, Mara, Namaso. Allenatore: Pellissier.

Vuoi vedere Lorient-Auxerre in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Lorient-Auxerre sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA