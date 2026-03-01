Lille-Nantes: dove vedere la gara in streaming gratis

Domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 il Lille ospita il Nantes nella 24ª giornata di Ligue 1

Stefano Sorce 1 marzo - 12:54

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:15, allo Stade Pierre-Mauroy, si gioca Lille-Nantes nella sfida valida per la 24ª giornata di Ligue 1 2025-26. Un incrocio che mette di fronte ambizioni europee e lotta salvezza, con numeri recenti che raccontano gare spesso bloccate: dieci delle ultime dodici del Lille in campionato si sono chiuse con meno di tre reti complessive.

Dove vedere Lille-Nantes in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Quinto con 37 punti, il Lille è tornato alla vittoria contro l’Angers (1-0), interrompendo un digiuno che durava da sei giornate. La squadra di Bruno Genesio resta a tre lunghezze dal quarto posto e sa che la parola chiave da qui in avanti è continuità. La compattezza difensiva ritrovata è il segnale più incoraggiante, anche se l’infermeria continua a pesare con diverse assenze tra difesa e centrocampo.

Penultimo con 17 punti, il Nantes ha ritrovato ossigeno grazie al successo contro il Le Havre dopo cinque sconfitte consecutive. La formazione guidata da Adil Kantari resta però in piena zona pericolo e ha bisogno di dare seguito all’ultimo risultato per alimentare le speranze di salvezza diretta. Il gruppo prova a compattarsi, ma le difficoltà offensive e alcune assenze per infortunio complicano il cammino.

Le probabili formazioni di Lille-Nantes — Il Lille dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1: Özer tra i pali; Santos, Mandi, Ngoy e Perraud in difesa. In mediana André e Bouaddi. Sulla trequarti Perrin, Haraldsson e Correia a supporto di Giroud, riferimento centrale.

Il Nantes risponde con un 3-5-2: Lopes in porta; Awaziem, Youssif e Cozza nel terzetto arretrato. A centrocampo Centonze e Machado sulle corsie, con Kaba, Leroux e Lepenant in mezzo. In attacco la coppia El-Arabi-Abline.

Lille (4-2-3-1): Özer; Santos, Mandi, Ngoy, Perraud; André, Bouaddi; Perrin, Haraldsson, Correia; Giroud. Allenatore: Genesio.

Nantes (3-5-2): Lopes; Awaziem, Youssif, Cozza; Centonze, Kaba, Leroux, Lepenant, Machado; El-Arabi, Abline. Allenatore: Kantari.

