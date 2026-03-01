Lo streaming gratis della gara di campionato Estudiantes-Velez: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 11:06)

Il Campionato argentino propone una sfida di altissimo profilo: lunedì 2 marzo alle ore 23:15 si affrontano Estudiantes e Velez, entrambe in vetta alla classifica con 15 punti conquistati finora. Una gara che vale molto più dei tre punti, perché mette di fronte due squadre che stanno dimostrando continuità, solidità e ambizione. È uno scontro diretto che può già indirizzare gli equilibri della stagione.

Il momento delle due squadre — L’Estudiantes, primo a quota 15 punti, sta vivendo un avvio di stagione estremamente convincente. La formazione guidata da Eduardo Dominguez punta su equilibrio e qualità tra le linee, con un sistema che permette agli esterni offensivi di incidere e alla mediana di garantire copertura costante.

Il Velez, anch’esso in vetta con 15 punti, risponde con organizzazione e intensità. La squadra di Guillermo Schelotto abbina solidità difensiva e rapidità nelle transizioni, cercando di colpire negli spazi con un attacco dinamico e mobile.

Le probabili formazioni di Estudiantes-Velez — L’Estudiantes dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, modulo che assicura compattezza in fase di non possesso e ampiezza offensiva sugli esterni.

Il Velez risponde con il 4-2-3-1, sistema speculare che garantisce equilibrio tra le due fasi e consente inserimenti centrali pericolosi.

Estudiantes (4-2-3-1): Iacovich, Meza, Nunez, Pirez, Benedetti, Amondarain, Piovi, Perez, Medina, Tobio Burgos, Carrillo. Allenatore: Eduardo Dominguez

Velez (4-2-3-1): Marchiori, Gordon, Magallan, Quiros, Gomez, Baeza, Bouzat, Carrizo, Lanzini, Pellegrini, Romero. Allenatore: Guillermo Schelotto