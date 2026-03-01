Lo streaming gratis della gara di campionato Amiens-Troyes: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 10:06)

La Ligue 2 chiude il turno con una sfida dagli equilibri opposti: lunedì 2 marzo alle ore 20:45 l’Amiens ospita il Troyes. I padroni di casa sono sedicesimi con 23 punti e hanno bisogno di muovere la classifica per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti guidano il campionato con 45 punti e vogliono consolidare il primato. Una gara che mette di fronte ambizioni e pressioni molto diverse.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Amiens-Troyes in streaming gratis:

Dove vedere Amiens-Troyes in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet.

Il momento delle due squadre — L’Amiens, sedicesimo con 23 punti, sta vivendo una stagione complicata e cerca continuità per risalire la classifica. La squadra di Omar Daf punta su compattezza e solidità, cercando di sfruttare il 4-4-2 per mantenere equilibrio tra fase difensiva e ripartenze rapide.

Il Troyes, primo a quota 45, arriva con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. La formazione di Stephane Dumont si affida anch’essa al 4-4-2, modulo che garantisce ampiezza sugli esterni e presenza costante in area avversaria, con un gioco diretto e verticale.

Le probabili formazioni di Amiens-Troyes — L’Amiens dovrebbe confermare il 4-4-2, sistema che punta su linee compatte e transizioni veloci.

Il Troyes risponde con il 4-4-2, schema che offre equilibrio e profondità offensiva.

Amiens (4-4-2): Bernardoni, Talbot, Bakayoko, Lo, Appiah, Hamache, Monconduit, Fofana, Lutin, Lobry, Averlant. Allenatore: Omar Daf

Troyes (4-4-2): Lemaitre, Boura, Gozzi, Monfray, Titi, Assoumou, Diop, Mille, Ifnaoui, Adeline, Idrissy. Allenatore: Stephane Dumont