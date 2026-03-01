Alle 23:00 di domenica primo marzo scendono in campo gli Indiana Pacers e i Memphis Grizzlies. Il match è uno dei più delicati del prossimo turno di NBA dato che mette di fronte due squadre che stanno attraversando un momento di difficoltà nelle rispettive Conference. Leggi l'articolo per scoprire come guardare la partita gratuitamente.
Lo streaming live
NBA, Pacers-Grizzlies: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Indiana Pacers-Memphis Grizzlies in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Indiana Pacers-Memphis Grizzlies sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Indiana Pacers-Memphis Grizzlies in diretta TV e streaming gratis—
Indiana Pacers-Memphis Grizzlies sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Indiani Pacers si presentano alla sfida con un biglietto da visita poco piacevole. Ultimo posto in Eastern Conference con possibilità vicino allo zero di qualificarsi per la post season e ben cinque sconfitte di fila rimediate. Nonostante i Memphis Grizzlies non rispondano con un momento di forma brillante, senz'altro le ultime prestazioni sono state più convincenti: nelle ultime dieci partite ne hanno vinte tre, tra cui l'ultima contro i Dallas Mavericks per il risultato di 105-124.
I probabili quintetti di Indiana Pacers-Memphis Grizzlies—
Gli Indiana Pacers proveranno a risollevarsi dopo un momento negativo, provando a pescare un jolly dalla panchina. I Memphis Grizzlies, seppur timidamente, stanno provando a risalire la china e venderanno cara la pelle contro i finalisti dello scorso anno.
Indiana Pacers: J. Walker, K. Brown, J. Huff, K. Jones, B. Sheppard
Memphis Grizzlies: G.G. Jackson, J. Wells, O. M. Prosper, C. Spencer, S. Pippen
© RIPRODUZIONE RISERVATA