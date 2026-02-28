Dove vedere Marsiglia-Lione in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Marsiglia-Lione: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 20:46)

Big match di Ligue 1 in programma domenica 1° marzo alle ore 20:45. Marsiglia-Lione, valida per la ventiquattresima giornata del campionato francese, è una sfida dal grande fascino e dal peso specifico importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League. In palio ci sono punti fondamentali per restare agganciati alla zona europea.

Il momento delle due squadre — Il Marsiglia arriva all’appuntamento con 40 punti in classifica ma in un momento tutt’altro che brillante. Nelle ultime quattro partite non è arrivata alcuna vittoria: due pareggi e due sconfitte hanno rallentato la corsa dei biancazzurri, facendo perdere terreno nella lotta per le prime posizioni. La squadra ha mostrato qualche difficoltà soprattutto nella fase offensiva e nella gestione dei momenti decisivi delle gare. Giocare in casa, però, può rappresentare l’occasione giusta per invertire il trend e rilanciarsi in classifica.

Situazione differente per il Lione, che si presenta con un ruolino di marcia decisamente più convincente. I quattro successi nelle ultime cinque partite testimoniano un periodo di grande fiducia e continuità, con l’unica battuta d’arresto arrivata contro lo RC Strasbourg Alsace. I rossoblù stanno trovando solidità difensiva e maggiore incisività in attacco, elementi che li rendono avversari temibili anche in trasferta. Il momento positivo potrebbe rappresentare un fattore determinante in una gara così equilibrata.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lione — Il Marsiglia proverà a risalire la china e si affiderà al suo 4-1-4-1, con Gouiri riferimento offensivi alle spalle di quattro centrocampisti. Il Lione di Fonseca risponderà con il consueto 4-3-3, con una frizzante batteria di attaccanti, composta da Endrick, Yaremchuk e Abner Vinicius.

MARSIGLIA (4-1-4-1): Rulli; Weah, Pavard, Aguerd, Emerson; Hojbjerg; Greenwood, Timber, Abdelli, Paixao; Gouiri. Allenatore: Beye.

LIONE (4-3-3): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kuivert; Tessmann, Morton, Tolisso; Endrick, Yaremchuk, Abner Vinicius. Allenatore: Paulo Fonseca.