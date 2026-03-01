Domenica sera scendono in campo i Chicago Bulls ed i Milwaukee Bucks. La sfida di Eastern Conference si terrà domani alle 21:30 e metterà di fronte due franchigie in un momento di difficoltà. Scopri come guardare gratuitamente la partita continuando a leggere l'articolo.
Lo streaming live
NBA, Bulls-Bucks: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Chicago Bulls-Milwaukee Bucks in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Chicago Bulls-Milwaukee Bucks sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Chicago Bulls-Milwaukee Bucks in diretta TV e streaming gratis—
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Milwaukee Bucks provano a risalire la china nella Eastern Conference. La franchigia del Wisconsin, all'undicesimo posto, sta provando in tutti i modi ad accedere alla post season, diventato unico obiettivo realistico della squadra. Nell'ultima partita i Bucks hanno perso contro i New York Knicks, dando comunque risposte convincenti in alcune zone del campo.
I Chicago Bulls dal canto loro rispondo con la striscia negativa peggiore della Eastern Conference. La franchigia dell'Illinois ha inanellato 11 sconfitte di fila, nessun'altra squadra è riuscita a perderne così tante consecutivamente. Contro i Bucks i Bulls proveranno a interrompere questa striscia, dato che gli obiettivi stagionali a questo punto sembrano ormai compromessi.
I probabili quintetti di Chicago Bulls-Milwaukee Bucks—
Chicago Bulls: P. Williams, M. Buzelis, G. Yabusele, A. Simons, C. Sexton
MilwaukeeBucks: A. Coffey, K. Kuzma, M. Turner, A. Green, R. Rollins
