Torino-Lazio, dove vedere la sfida in diretta televisiva e streaming LIVE

La partita avrà inizio alle ore 18:00 della giornata di domani e metterà in palio tre punti importanti ai fini della classifica

Jacopo del Monaco 28 febbraio - 20:04

Uno dei match che si giocheranno nella giornata di domani metterà di fronte il Torino e la Lazio e, nel paragrafo che segue, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, scenderanno in campo in occasione della giornata numero 27 della Serie A. La partita avrà inizio alle ore 18:00 e si svolgerà presso lo Stadio Olimpico Grande Torino.

Nel corso del girone d'andata, i due club hanno giocato contro ad inizio ottobre e, all'Olimpico di Roma, hanno pareggiato 3-3: nel primo tempo avviene prima il vantaggio granata con Simeone e poi le Aquile vanno avanti con la doppietta di Cancellieri. Nella ripresa, il Toro torna in vantaggio con Che Adams e Coco ma, al minuto 103, i biancocelesti pareggiano con il rigore di Cataldi.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Torino-Lazio, dove vedere la partita — Entrambe le squadre punteranno alla vittoria con l'obiettivo di ottenere tre punti che possono essere importanti ai fini della classifica. L'incontro di domani tra il Torino e la Lazio si potrà vedere in diretta televisiva su DAZN e Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. La diretta streaming del match, invece, sarà visibile su DAZN, Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano i due club all'incontro — A causa dei risultati deludenti, negli ultimi giorni il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni e, al suo posto, ha ingaggiato Roberto D'Aversa. La squadra proveniente dal Piemonte, in questo momento, si trova al quindicesimo posto in classifica con 27 punti, tre in più della zona retrocessione. Negli ultimi cinque impegni stagionali, il Toro ha giocato e perso i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter (2-1), mentre in campionato ha vinto contro il Lecce (1-0), pareggiato contro la Fiorentina (2-2) e perso contro Bologna (1-2) e Genoa (3-0).

La Lazio allenata da Maurizio Sarri, dal canto suo, occupa la decima posizione in classifica avendo totalizzato 34 punti. Così come i loro avversari di domani, anche i biancocelesti hanno giocato i quarti della coppa nazionale staccando il pass per la semifinale dopo aver battuto il Bologna ai calci di rigore. In Serie A, invece, dopo la vittoria per 3-2 contro il Genoa, hanno collezionato due pareggi contro Juventus (2-2) e Cagliari (0-0) ed una sconfitta contro l'Atalanta (0-2).

Probabili formazioni — Per la squadra di casa non ci sarà lo squalificato Ilkhan, mentre sono in dubbio Che Adams ed Anjorin. Gli ospiti, invece, dovrà fare a meno degli infortunati Gila, Gigot, Rovella e Basic, mentre Pedro è da valutare.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Prati, Vlasić, Obrador; Simeone, Kulenovic. Allenatore: D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri