Eintracht-Friburgo: dove vedere la gratis la gara di Bundesliga

Domenica 1 marzo 2026 alle 17:30 l’Eintracht Francoforte ospita il Friburgo nella 24ª giornata di Bundesliga

Stefano Sorce 28 febbraio - 19:20

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:30, al Deutsche Bank Park di Francoforte, va in scena la sfida tra Eintracht-Friburgo, valida per la 24ª giornata di Bundesliga. Settima contro ottava, divise da appena due punti: un confronto diretto che può cambiare equilibri nella corsa alla zona europea.

Vuoi vedere Eintracht-Friburgo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Eintracht-Friburgo sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Eintracht-Friburgo in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Ottavo con 31 punti, l’Eintracht arriva dal 3-2 subito sul campo del Bayern Monaco. Una sconfitta che ha lasciato comunque segnali incoraggianti, soprattutto per la reazione finale che ha riaperto la partita dopo lo 0-3 iniziale. Il tecnico Albert Riera ha sottolineato carattere e personalità del gruppo. Nota positiva il rientro con gol di Jonathan Burkardt, elemento che può dare nuove soluzioni offensive nella fase decisiva della stagione. Restano diverse assenze, soprattutto in difesa e sugli esterni.

Settimo con 33 punti, il Friburgo si presenta forte del successo per 2-1 contro il Borussia Mönchengladbach. Il cammino resta altalenante, ma la squadra di Julian Schuster ha dimostrato di saper reagire dopo i passi falsi, come evidenziato dalla vittoria arrivata subito dopo il netto ko con l’Hoffenheim. In avanti attenzione a Igor Matanovic, ex della sfida, tornato al gol nelle ultime settimane e pronto a guidare il reparto offensivo.

Le probabili formazioni di Eintracht-Friburgo — L’Eintracht dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1: Santos in porta; Collins, Skhiri e Amenda in difesa. Sulle corsie Amaimouni-Echghouyab e Brown, con Larsson e Hojlund in mezzo. Sulla trequarti Doan e Bahoya a supporto di Kalimuendo.

Il Friburgo risponde con un 4-2-3-1: Atubolu tra i pali; Treu, Ginter, Ogbus e Günter in difesa. In mediana Eggestein e Osterhage. Linea offensiva con Scherhant, Suzuki e Grifo alle spalle di Matanovic.

Eintracht Frankfurt (3-4-2-1): Santos; Collins, Skhiri, Amenda; Amaimouni-Echghouyab, Larsson, Hojlund, Brown; Doan, Bahoya; Kalimuendo.

SC Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Günter; Eggestein, Osterhage; Scherhant, Suzuki, Grifo; Matanovic.

Vuoi vedere Eintracht-Friburgo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Eintracht-Friburgo sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA