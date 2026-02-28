Paris-Nizza: dove vedere gratis la gara in streaming live

Paris FC e Nizza si affrontano in una sfida fondamentale per la zona salvezza di Ligue 1

Stefano Sorce 28 febbraio - 18:46

Sfida delicata in chiave salvezza tra Paris-Nizza, due squadre racchiuse in un fazzoletto di punti e determinate a dare una svolta alla propria stagione. Classifica corta, pressione alta e bisogno concreto di risultati: il contesto è chiaro.

Il momento delle due squadre — Quindicesimo con 23 punti, il Paris FC ha raccolto finora cinque vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte. Il rendimento resta altalenante e la dirigenza ha deciso di cambiare guida tecnica per evitare rischi nella parte finale della stagione. In panchina arriva Antoine Kombouare, chiamato a dare compattezza e pragmatismo a una squadra che nelle ultime cinque gare ha ottenuto quattro pareggi e una sconfitta. Il margine sulla zona retrocessione esiste, ma non consente distrazioni. Buone notizie sul fronte recuperi per alcuni elementi importanti, mentre restano indisponibili diversi giocatori alle prese con problemi muscolari e infortuni articolari.

Quattordicesimo con 24 punti, il Nizza vive una fase complicata. Una sola lunghezza sopra gli avversari e quattro gare senza vittoria raccontano di una squadra che fatica a chiudere le partite, come dimostrato dal recente 3-3 subito nei minuti finali. Il tecnico Claude Puel prova a mantenere equilibrio e fiducia nel gruppo, ma la classifica impone concretezza. L’infermeria continua a rappresentare un problema, con diverse assenze che limitano le rotazioni soprattutto in fase offensiva e a centrocampo.

Le probabili formazioni di Paris-Nizza — Il Paris FC dovrebbe presentarsi con un assetto prudente, difesa a cinque e baricentro compatto. Trapp tra i pali, linea arretrata composta da Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio e De Smet. A centrocampo Kebbal, Lees-Melou, M. Lopez e Simon agiranno a sostegno dell’unica punta Immobile.

Il Nizza risponde con un 4-2-3-1 più offensivo: Dupé in porta, Clauss e Bard sugli esterni bassi con Oppong e Dante centrali. In mediana Sanson e Vanhoutte, mentre sulla trequarti Boudache, Diop e Louchet supporteranno Cho.

Paris (5-4-1): Trapp; Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, De Smet; Kebbal, Lees-Melou, M. Lopez, Simon; Immobile. Allenatore: Kombouaré.

Nice (4-2-3-1): Dupé; Clauss, Oppong, Dante, Bard; Sanson, Vanhoutte; Boudache, Diop, Louchet; Cho. Allenatore: Puel.

