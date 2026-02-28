Cremonese-Milan, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming LIVE

Il derby tra le due squadre lombarde avrà inizio alle ore 12:30 di domani e metterà in palio tre punti che possono essere importanti per entrambe

Jacopo del Monaco 28 febbraio 2026 (modifica il 28 febbraio 2026 | 18:42)

Tra le partite che andranno in scena nella giornata di domani figura anche quella tra la Cremonese ed il Milan e, nel prossimo paragrafo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione del ventisettesimo turno di Serie A. La gara, che si disputerà presso lo Stadio Giovanni Zini, avrà inizio alle ore 12:30. Nel girone d'andata, questo derby lombardo si è giocato alla prima giornata di campionato e la Cremo ha vinto 1-2 con reti di Baschirotto e Bonazzoli.

Cremonese-Milan, dove vedere la sfida — L'incontro che andrà in scena domani metterà in palio tre punti che possono risultare importanti per i due club. I grigiorossi stanno lottando per la permanenza in massima serie, mentre i rossoneri vogliono riprendersi dalla sconfitta della scorse settimane e tenere al sicuro il secondo posto. La gara tra la Cremonese ed il Milan si potrà vedere, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente su DAZN.

Come arrivano i due club alla gara — La Cremonese allenata da Davide Nicola, in questo momento, si trova al diciassettesimo posto in classifica con 24 punti, gli stessi che hanno anche la Fiorentina ed il Lecce, che oggi ha giocato e perso 3-1 contro il Como. Negli ultimi cinque turni della massima divisione, la squadra grigiorossa ha ottenuto un solo punto con il pareggio a reti bianche contro il Genoa e ben quattro sconfitte contro Sassuolo (1-0), Inter (0-2), Atalanta (2-1) e Roma (3-0).

Il Milan guidato da Massimiliano Allegri, dal canto suo, occupa la seconda posizione in classifica avendo totalizzato 54 punti, dieci in meno rispetto all'Inter che è prima. Nelle ultime cinque giornate di campionato, i rossoneri hanno collezionato due pareggi per 1-1 contro Roma e Como, altrettante vittorie in trasferta contro Bologna (0-3) e Pisa (1-2) e ha perso 0-1 in casa contro il Parma, portando così a termine un'imbattibilità in Serie A che durava dalla seconda giornata.

Probabili formazioni — La squadra di casa non avrà a disposizione gli infortunati Collocolo, Baschirotto e Mouambagna, mentre sono in dubbio Floriani Mussolini e Payero. Per gli ospiti, invece, mancheranno Gabbia, Loftus-Cheek e Giménez per infortunio.

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Ceccherini, Luperto; Zerbin, Thorsby, Bondo, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. Allenatore: Nicola