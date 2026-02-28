Stoccarda-Wolfsburg: lo streaming gratis del match

Domenica 1 marzo alle 15:30 lo Stoccarda affronta il Wolfsburg nella 24ª giornata di Bundesliga

Stefano Sorce 28 febbraio - 18:27

Domenica 1 marzo alle 15:30 la MHPArena ospita la sfida tra Stoccarda-Wolfsburg, gara valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga. Un appuntamento che arriva in una fase decisiva del campionato, quando la classifica inizia a delineare in modo più netto obiettivi e pressioni.

Vuoi vedere Stoccarda-Wolfsburg in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Stoccarda-Wolfsburg sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Stoccarda-Wolfsburg in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Lo Stoccarda ha mantenuto un rendimento interno di alto livello per gran parte della stagione. L’ultimo passo falso casalingo non cancella quanto di buono costruito nelle settimane precedenti, con una squadra capace di imporre ritmo e occupare bene gli spazi offensivi.

Il Wolfsburg, invece, sta vivendo un periodo più complicato sotto il profilo della continuità. La formazione biancoverde ha alternato prestazioni convincenti ad altre più fragili, soprattutto in trasferta, dove fatica a mantenere equilibrio tra fase difensiva e produzione offensiva.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Wolfsburg — Lo Stoccarda dovrebbe schierarsi con Nubel tra i pali, difesa a quattro con Vagnoman e Mittelstadt sugli esterni e Jeltsch-Chabot centrali. In mediana Karazor e Andres garantiranno filtro e impostazione. Sulla trequarti El Khannouss agirà tra le linee, con Undav e Fuhrich larghi a sostegno di Demirovic, punta centrale.

Ospiti con Grabara in porta, Kumbedi e Belocian terzini, Vavro e Jenz coppia centrale. Eriksen e Gerhardt formeranno il doppio schermo davanti alla difesa. Sulla trequarti Majer agirà da raccordo con Daghim e Shiogai esterni offensivi, alle spalle di Pejcinovic.

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Andres; El Khannouss, Undav, Fuhrich; Demirovic.

Wolfsburg (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Vavro, Jenz, Belocian; Eriksen, Gerhardt; Daghim, Majer, Shiogai; Pejcinovic.

Vuoi vedere Stoccarda-Wolfsburg in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Stoccarda-Wolfsburg sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA