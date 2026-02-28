Elche-Espanyol: Diretta live e streaming gratis del match

Elche ed Espanyol si affrontano domenica 1 marzo alle 14:00 nella 26ª giornata di Liga

Stefano Sorce 28 febbraio - 18:15

La domenica di Liga si apre con una sfida delicata al Martínez Valero. Elche-Espanyol arrivano a questo incrocio in un momento complicato, entrambe reduci da sconfitte pesanti e con la necessità urgente di tornare a fare punti.

Dove vedere Elche-Espanyol in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — La sconfitta per 2-1 sul campo dell’Athletic Bilbao ha confermato un periodo negativo che si trascina da settimane. La squadra di Sarabia fatica a trovare continuità, alternando buone prestazioni offensive a blackout difensivi che costano punti. Con 32 gol fatti e 37 subiti, l’Elche dimostra di avere soluzioni davanti – Andre Silva resta il riferimento offensivo – ma paga disattenzioni nella propria metà campo. Il rientro di Affengruber in difesa potrebbe dare maggiore equilibrio, mentre l’eventuale impiego di Mir accanto a Silva può garantire più peso in area.

Il 4-1 subito al Metropolitano ha evidenziato le fragilità di una squadra, l'Espanyol, che sembrava lanciata verso la zona europea e che invece sta rallentando vistosamente. Il problema principale è la fase difensiva: troppi errori individuali, troppi gol concessi in momenti chiave. Nonostante ciò, la classifica resta corta e l’obiettivo Europa non è ancora compromesso. Gonzalez dovrebbe confermare il 4-4-2 con Jean e Garcia in avanti, mentre sugli esterni Dolan e Jofre avranno il compito di dare ampiezza e qualità.

Probabili formazioni di Elche-Espanyol — L’Elche si schiera con il 3-5-2, sistema che garantisce densità centrale e ampiezza sugli esterni. La difesa a tre con Aguado, Affengruber e Bigas punta su fisicità ed esperienza, mentre sugli esterni Petrot e Valera devono fare entrambe le fasi. In mezzo, Febas è l’uomo di qualità, Morente e Cepeda danno corsa e inserimenti. Davanti, coppia complementare: Silva più tecnico tra le linee, Mir riferimento fisico e finalizzatore.

L’Espanyol risponde con un 4-4-2 classico, più lineare e compatto. Difesa a quattro con Calero e Cabrera centrali solidi. Sulle fasce Jofre e Dolan devono garantire copertura ma anche profondità. In mezzo Lozano e Gonzalez sono chiamati a fare filtro e verticalizzare rapidamente. Davanti Jean e Garcia formano una coppia più dinamica che fisica.

Elche (3-5-2) Dituro; Aguado, Affengruber, Bigas; Petrot, Morente, Cepeda, Febas, Valera; Silva, Mir.

Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Jofre, Lozano, Gonzalez, Dolan; Jean, Garcia.

