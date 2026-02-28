Derby Betis-Siviglia di Liga: streaming gratis e diretta TV

Segui Betis-Siviglia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Grande attesa al Cartuja per il derby della capitale andalusa, Betis-Siviglia. La stracittadina è valida per la 26esima giornata di Liga e si giocherà l'1 marzo alle ore 18,30. Padroni di casa favoriti ma si sa, un derby è sempre un derby.

Betis-Siviglia sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto SISAL

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Betis-Siviglia nella sezione Live Streaming.

Betis-Siviglia, il derby della capitale andalusa — Con 42 punti il Betis è quinta in campionato con un bilancio di 11 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, frutto di 40 goal segnati e 30 subiti. I biancoverdi sono in striscia positiva da 4 giornate ma nell'ultimo turno non sono andati oltre il pareggio per 1-1 contro il Rayo.

Stagione travagliata per il Siviglia che è solo 12esimo in classifica con un ruolino di marcia di 8 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, con 32 reti all'attivo e 39 al passivo. I biancorossi si sono legermenre staccati dal terzultimo posto solo nelle ultime giornate e grazie anche all'importante vittoria di settimana scorsa per 1-0 in casa del Getafe. Nel derby del girone di andata successo 2-0 per il Betis.

Le probabili formazioni di Betis-Siviglia — Modulo 4-3-3 per il Betis: Valles in porta; Ruibal, Llorente, Natan e Rodriguez in difesa; Fornals, Roja e Fidalgo a centrocampo; Antony, Cucho e Ezzalzouli in attacco. Siviglia che risponde col 5-3-2: Vlachodimos fra i pali; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas e Suazo in difesa; Agoume, Sow e Mendy in mediana; Adams e Maupay in avanti.

BETIS (4-3-3) - Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Fornals, Roja, Fidalgo; Antony, Cucho, Ezzalzouli. All. Pellegrini

SIVIGLIA (5-3-2) - Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas, Suazo; Agoume, Sow, Mendy; Adams, Maupay. All. Almeyda