derbyderbyderby streaming Derby Betis-Siviglia di Liga: streaming gratis e diretta TV

CALCIO IN STREAMING

Derby Betis-Siviglia di Liga: streaming gratis e diretta TV

Derby Betis-Siviglia di Liga: streaming gratis e diretta TV - immagine 1
Segui Betis-Siviglia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga
Redazione Derby Derby Derby

Grande attesa al Cartuja per il derby della capitale andalusa, Betis-Siviglia. La stracittadina è valida per la 26esima giornata di Liga e si giocherà l'1 marzo alle ore 18,30. Padroni di casa favoriti ma si sa, un derby è sempre un derby.

Guarda il derby Betis-Siviglia in streaming live gratis SISAL

Dove vedere il derby Betis-Siviglia in diretta TV e streaming gratis

—  

Betis-Siviglia sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per scoprire l'intero palisesto di live streaming gratis di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Betis-Siviglia in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto SISAL

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Betis-Siviglia nella sezione Live Streaming.

    • Betis-Siviglia, il derby della capitale andalusa

    —  

    Con 42 punti il Betis è quinta in campionato con un bilancio di 11 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, frutto di 40 goal segnati e 30 subiti. I biancoverdi sono in striscia positiva da 4 giornate ma nell'ultimo turno non sono andati oltre il pareggio per 1-1 contro il Rayo.

    Stagione travagliata per il Siviglia che è solo 12esimo in classifica con un ruolino di marcia di 8 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, con 32 reti all'attivo e 39 al passivo. I biancorossi si sono legermenre staccati dal terzultimo posto solo nelle ultime giornate e grazie anche all'importante vittoria di settimana scorsa per 1-0 in casa del Getafe. Nel derby del girone di andata successo 2-0 per il Betis.

    Derby Betis-Siviglia di Liga: streaming gratis e diretta TV- immagine 3
    Nel derby del girone di andata vittoria 2-0 per i Betis in casa del Siviglia. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Betis-Siviglia

    —  

    Modulo 4-3-3 per il Betis: Valles in porta; Ruibal, Llorente, Natan e Rodriguez in difesa; Fornals, Roja e Fidalgo a centrocampo; Antony, Cucho e Ezzalzouli in attacco. Siviglia che risponde col 5-3-2: Vlachodimos fra i pali; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas e Suazo in difesa; Agoume, Sow e Mendy in mediana; Adams e Maupay in avanti.

    BETIS (4-3-3) - Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Fornals, Roja, Fidalgo; Antony, Cucho, Ezzalzouli. All. Pellegrini

    SIVIGLIA (5-3-2) - Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas, Suazo; Agoume, Sow, Mendy; Adams, Maupay. All. Almeyda

    Non perdere l’occasione di seguire Betis-Siviglia in diretta streaming gratis su SISAL

    Leggi anche
    Elche-Espanyol: Diretta live e streaming gratis del match
    Siracusa-Casertana: probabili formazioni e streaming live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA