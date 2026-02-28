Valencia-Osasuna: probabili formazioni e streaming gratis

Valencia-Osasuna si gioca domenica 2 marzo alle 18:30 al Mestalla. Quote aggiornate, analisi del momento e probabili formazioni

Stefano Sorce 28 febbraio - 19:12

Domenica 2 marzo alle ore 18:30, allo stadio Mestalla di Valencia, si gioca la sfida tra Valencia-Osasuna, valida per il prossimo turno di Liga. Un appuntamento delicato soprattutto per i padroni di casa, chiamati a muovere la classifica in una fase decisiva della stagione.

Dove vedere Valencia-Osasuna in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Sedicesimo con 26 punti, il Valencia sta vivendo una stagione complicata. L’ultima giornata ha lasciato scorie pesanti: avanti contro il Villarreal, i valenciani si sono fatti rimontare fino al 2-1 finale. Il tecnico Carlos Corberan ha parlato apertamente di dettagli da correggere e di mancanza di continuità. La squadra alterna buone fasi a cali improvvisi, soprattutto nella gestione dei momenti chiave della partita. In attacco potrebbe rivedersi la coppia Duro-Sadiq, mentre sugli esterni Ramazani appare certo del posto.

Nono con 33 punti, l’Osasuna vive invece una fase di entusiasmo dopo la storica vittoria contro il Real Madrid, un successo che mancava da oltre quindici anni. Il tecnico Guillermo Lisci ha sottolineato compattezza e spirito di gruppo, elementi che hanno permesso ai rojillos di rilanciarsi anche in chiave europea. Budimir e Garcia, protagonisti dell’ultima impresa, saranno ancora punti fermi, mentre Munoz prenderà il posto dello squalificato Oroz.

Le probabili formazioni di Valencia-Osasuna — Il Valencia dovrebbe disporsi con un 4-4-2 compatto. Dimitrievski tra i pali, linea difensiva con Correia, Nunez, Comert e Gaya. A centrocampo Ramazani e Rioja sugli esterni, con Ugrinic e Rodriguez in mezzo. In attacco la coppia Duro-Sadiq.

L’Osasuna risponde con un 4-2-3-1: Herrera in porta, Rosier e Galan terzini con Catena e Herrando centrali. In mediana Moncayola e Torro. Sulla trequarti Garcia, Munoz e R. Garcia a supporto di Budimir.

Valencia (4-4-2): Dimitrievski; Correia, Nunez, Comert, Gaya; Ramazani, Ugrinic, Rodriguez, Rioja; Duro, Sadiq. Allenatore: Corberan.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galan; Moncayola, Torro, Garcia, Munoz, R.Garcia; Budimir. Allenatore: Lisci.

