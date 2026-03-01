Segui Jazz-Nuggets in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 23:15)

Tutto pronto al Delta Center di Salt Lake City per aprire un'altra settimana di NBA con i padroni di casa dei Jazz che ospitano i Nuggets. La sfida divisionale in northwest vede affrontarsi la penultima contro la quarta nella conference. Palla a due prevista lunedì 2 marzo alle 3 di notte orario italiano.

Jazz-Nuggets, divisional match in northwest — Con un record di 18 vittorie e ben 42 sconfitte ed un filotto di ko consecutivi i Jazz sono tristemente fra le peggiori squadre della NBA. Utah arriva dal ko interno 105-115 contro i Pelicans e si trascina tristemente in questo ultimo terzo di stagione.

Ben diversa la marcia e gli obiettivi dei Nuggets che viaggiano a 37W e 23L e sono secondi nella division dietro ai dominanti Thunder. Denver alterna vittoria a sconfitta da 5 match consecutivi e arriva dal ko all'overtime proprio contro OKC. Nuggets che continuano a essere trascinati da un Jokic devastante con 12,6 rimbalzi e 10,5 assist a nottata.

I probabili quintetti di partenza di Jazz-Nuggets — Jazz con diverse assenze fra cui Markkanen. Utah scende sul parquet con George playmaker, Williams guardia, Bailey ala piccola, Hinson ala grande e Filipowski centro. Nuggets che rispondono con Braun play, Murray guardia, Johnson e Strawter ali e Jokic numero 5.

UTAH JAZZ - George, Williams, Bailey, Hinson, Filipowski. All. Hardy

DENVER NUGGETS - Braun, Murray, Johnson, Strawter, Jokic. All. Adelman