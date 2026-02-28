Clippers-Pelicans: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv

Clippers-Pelicans: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della NBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Sfida intrigante all’Intuit Dome tra due squadre che arrivano con inerzie opposte. I Clippers sono considerati favoriti dai bookmaker, ma il momento recente dei Pelicans racconta una storia leggermente diversa, soprattutto in ottica spread.

Qui New Orleans Pelicans — New Orleans arriva da un buon periodo: 6 vittorie nelle ultime 10 partite e quattro successi consecutivi prima dell’ultimo stop. La squadra sta producendo tanto offensivamente (oltre 118 punti di media nelle ultime 10), con percentuali solide dal campo e buon movimento di palla.

Saddiq Bey è in grande ritmo realizzativo, mentre Trey Murphy garantisce pericolosità dall’arco. In cabina di regia, Dejounte Murray e Jeremiah Fears stanno dando equilibrio tra creazione e gestione dei possessi.

Qui Los Angeles Clippers — Dall’altra parte, i Clippers hanno perso tre delle ultime quattro gare e nell’ultima uscita offensivamente hanno faticato (88 punti contro Minnesota). La produzione nelle ultime 10 è scesa a circa 106 punti di media: un dato che spiega il rendimento altalenante. Il faro resta Kawhi Leonard, leader per punti e presenza difensiva, supportato da John Collins e dall’energia di Derrick Jones Jr..

