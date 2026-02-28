Sfida intrigante all’Intuit Dome tra due squadre che arrivano con inerzie opposte. I Clippers sono considerati favoriti dai bookmaker, ma il momento recente dei Pelicans racconta una storia leggermente diversa, soprattutto in ottica spread.
Diretta TV e Streaming Gratis
Clippers-Pelicans: dove vedere la NBA in Streaming e in TV
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Nba:
Clippers-Pelicans: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv—
CLIPPERS PELICANS NBA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Clippers-Pelicans in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Qui New Orleans Pelicans—
New Orleans arriva da un buon periodo: 6 vittorie nelle ultime 10 partite e quattro successi consecutivi prima dell’ultimo stop. La squadra sta producendo tanto offensivamente (oltre 118 punti di media nelle ultime 10), con percentuali solide dal campo e buon movimento di palla.
Saddiq Bey è in grande ritmo realizzativo, mentre Trey Murphy garantisce pericolosità dall’arco. In cabina di regia, Dejounte Murray e Jeremiah Fears stanno dando equilibrio tra creazione e gestione dei possessi.
Qui Los Angeles Clippers—
Dall’altra parte, i Clippers hanno perso tre delle ultime quattro gare e nell’ultima uscita offensivamente hanno faticato (88 punti contro Minnesota). La produzione nelle ultime 10 è scesa a circa 106 punti di media: un dato che spiega il rendimento altalenante. Il faro resta Kawhi Leonard, leader per punti e presenza difensiva, supportato da John Collins e dall’energia di Derrick Jones Jr..
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Clippers-Pelicans:
© RIPRODUZIONE RISERVATA