Cluj-Dinamo Bucarest Streaming e Diretta TV: dove vedere la Superliga LIVE

Allo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu va in scena una sfida che, guardando la classifica e il momento delle due squadre, promette equilibrio ma anche parecchia tensione agonistica. Cluj e Dinamo Bucarest arrivano a questo appuntamento separate da appena un punto, rispettivamente quarto e quinto posto in SuperLiga, e con la sensazione che questa partita possa pesare parecchio nella corsa alla parte alta della graduatoria.
Qui Cluj—
Il CFR Cluj arriva alla gara nel miglior momento possibile. La squadra guidata da Daniel Pancu sta vivendo una striscia impressionante di risultati: dieci vittorie consecutive in campionato, un filotto che ha completamente rilanciato le ambizioni dei biancobordeaux e che li ha riportati prepotentemente nelle zone nobili della classifica.
L’ultima conferma è arrivata in trasferta contro il Farul Constanța, battuto 2-1 al termine di una partita quasi “cinica”: poco possesso palla, poche occasioni create, ma una capacità incredibile di colpire nei momenti giusti con Alibek Aliev e Karlo Muhar.
Qui Dinamo Bucarest—
Dall’altra parte c’è una Dinamo Bucarest che arriva con qualche dubbio in più, soprattutto a livello di risultati recenti. I “Red Dogs” occupano comunque una posizione di classifica molto interessante, ma nelle ultime due giornate hanno rallentato bruscamente: prima la sconfitta contro il Rapid Bucarest, poi lo stop casalingo contro l’Arges Pitesti, un 1-0 maturato nonostante il netto predominio nel possesso palla.
Ed è proprio qui che emerge il paradosso della squadra allenata da Željko Kopic: la Dinamo controlla spesso il gioco, tiene il pallone più degli avversari e costruisce molto, ma non sempre riesce a trasformare questa superiorità territoriale in risultati concreti.
Probabili formazioni—
CFR Cluj (4-2-3-1): Popa, Braun, Sinyan, Ilie, Camora, Djokovic, Muhar, Cordea, Korenica, Biliboc, Aliev.
Dinamo Bucarest (4-3-3): Epassy, Sivis, Boateng, Stoinov, Oprut, Mihai, Gnahore, Cirjan, Soro, Pop, Armstrong.
