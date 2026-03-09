derbyderbyderby streaming Cluj-Dinamo Bucarest Streaming e Diretta TV: dove vedere la Superliga LIVE

Cluj-Dinamo Bucarest: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superliga rumena LIVE su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Allo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu va in scena una sfida che, guardando la classifica e il momento delle due squadre, promette equilibrio ma anche parecchia tensione agonistica. Cluj e Dinamo Bucarest arrivano a questo appuntamento separate da appena un punto, rispettivamente quarto e quinto posto in SuperLiga, e con la sensazione che questa partita possa pesare parecchio nella corsa alla parte alta della graduatoria.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida della Superliga rumena:

    Qui Cluj

    —  

    Il CFR Cluj arriva alla gara nel miglior momento possibile. La squadra guidata da Daniel Pancu sta vivendo una striscia impressionante di risultati: dieci vittorie consecutive in campionato, un filotto che ha completamente rilanciato le ambizioni dei biancobordeaux e che li ha riportati prepotentemente nelle zone nobili della classifica.

    L’ultima conferma è arrivata in trasferta contro il Farul Constanța, battuto 2-1 al termine di una partita quasi “cinica”: poco possesso palla, poche occasioni create, ma una capacità incredibile di colpire nei momenti giusti con Alibek Aliev e Karlo Muhar.

    Qui Dinamo Bucarest

    —  

    Dall’altra parte c’è una Dinamo Bucarest che arriva con qualche dubbio in più, soprattutto a livello di risultati recenti. I “Red Dogs” occupano comunque una posizione di classifica molto interessante, ma nelle ultime due giornate hanno rallentato bruscamente: prima la sconfitta contro il Rapid Bucarest, poi lo stop casalingo contro l’Arges Pitesti, un 1-0 maturato nonostante il netto predominio nel possesso palla.

    Ed è proprio qui che emerge il paradosso della squadra allenata da Željko Kopic: la Dinamo controlla spesso il gioco, tiene il pallone più degli avversari e costruisce molto, ma non sempre riesce a trasformare questa superiorità territoriale in risultati concreti.

    Probabili formazioni

    —  

    CFR Cluj (4-2-3-1): Popa, Braun, Sinyan, Ilie, Camora, Djokovic, Muhar, Cordea, Korenica, Biliboc, Aliev.

    Dinamo Bucarest (4-3-3): Epassy, Sivis, Boateng, Stoinov, Oprut, Mihai, Gnahore, Cirjan, Soro, Pop, Armstrong.

