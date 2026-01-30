Colonia-Wolfsburg: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

La sfida tra Colonia e Wolfsburg, valida per la 20ª giornata di Bundesliga, mette di fronte due squadre separate da un solo punto e accomunate dalla stessa urgenza: muovere la classifica per allontanarsi dalle zone più pericolose. In un campionato estremamente corto, dove bastano poche settimane negative per scivolare verso la zona spareggi, questo anticipo del venerdì assume un peso specifico enorme
COLONIA WOLFSBURG BUNDESLIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Colonia-Wolfsburg in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Qui Colonia—
Il Colonia arriva a questo appuntamento dopo un periodo complicato, culminato con una pesante sconfitta esterna nell’ultimo turno. La squadra fatica a trovare continuità nei risultati e paga una fase difensiva spesso fragile, come dimostrano i gol concessi con regolarità nelle ultime settimane.
Allo stesso tempo, però, il Colonia riesce quasi sempre a trovare la via della rete, rendendo le sue partite spesso aperte e ricche di occasioni. In casa il rendimento resta leggermente più affidabile, ma l’impressione è quella di una squadra che concede troppo e che fatica a gestire i momenti chiave della gara.
Qui Wolfsburg—
Situazione simile per il Wolfsburg, che arriva anch’esso da due sconfitte consecutive, entrambe maturate lontano dalla Volkswagen Arena. I Lupi stanno attraversando una fase di evidente instabilità, soprattutto sul piano difensivo, ma continuano a mostrare una buona propensione offensiva. Anche il Wolfsburg, infatti, segna con discreta continuità ma concede quasi sempre almeno una rete, fattore che ha inciso negativamente sulla classifica.
Probabili formazioni—
COLONIA (3-4-3): Schwabe; Sebulonsen, Martel, Van den Berg; Maina, Kaminski, Krauss, Castro-Montes; Bulter, Ache, El Mala.
WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Vavro, Jenz, Zehnter; Arnold, Gerhardt; Wimmer, Eriksen, Amoura; Pejcinovic
