A Malmo nessuno immaginava di ritrovarsi in questa situazione dopo le prime giornate di campionato. I biancocelesti, abituati a lottare per il titolo, si presentano a questa sfida con una classifica preoccupante, quattro partite consecutive senza vittorie e un cambio di allenatore appena consumato. Sabato 30 maggio alle ore 15:00 l'Eleda Stadion sarà chiamato a spingere una squadra ferita che contro l'Halmstad non può più permettersi passi falsi. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI MALMO-HALMSTADS CLICCA SU BET365.

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Momento delle due squadre

Il Malmö attraversa uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. La sconfitta per 3-2 contro il Västerås ha portato all'esonero di Miguel Angel Ramirez e la squadra occupa attualmente la dodicesima posizione. Nelle ultime quattro partite sono arrivati quattro risultati negativi consecutivi con ben tredici gol subiti, numeri insoliti per il club più vincente della storia del calcio svedese.

L'Halmstad invece arriva con maggiore entusiasmo dopo il successo per 2-0 contro l'Orgryte. L'arrivo in panchina di Stuart Baxter ha già prodotto effetti importanti: nelle prime tre gare della sua nuova gestione sono arrivati più punti di quanti ne fossero stati conquistati nelle precedenti sei giornate. La salvezza resta complicata, ma la squadra sembra aver ritrovato fiducia.

Probabili formazioni

Il Malmö dovrebbe affidarsi all'esperienza di Olsen tra i pali e alla qualità offensiva di Haksabanovic e Botheim per cercare di interrompere il momento negativo. A centrocampo Rosengren sarà uno degli uomini chiamati a prendere in mano la squadra.

L'Halmstad dovrebbe invece confermare l'undici che ha battuto l'Orgryte. Arvidsson e Faraj guideranno l'attacco, mentre Ascone e Allansson proveranno a garantire equilibrio e intensità nella zona centrale del campo.

Malmö (4-4-2): Olsen; Stryger, Kurtulus, Rosler, John; Skogmar, Lundbergh, Karabelyov, Rosengren; Haksabanovic, Botheim.

Halmstad (4-4-2): Ronning; Boman, Gregor, Tougjas, Kaib; Illary, Ascone, Allansson, Carneil; Arvidsson, Faraj.

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