Como-Cremonese, dove vedere il derby lombardo in tv e streaming LIVE

I biancoblù puntano a conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi, mentre i grigiorossi vogliono continuare ad essere la sorpresa di questo campionato

Jacopo del Monaco 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 13:32)

La quinta giornata della Serie A inizierà con l'anticipo che metterà di fronte Como e Cremonese e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove vedere la partita. Le due squadre si affronteranno in questo derby lombardo alle ore 15:00 di domani presso lo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Tanti match da vedere gratis su Bet365: ecco come — Tutti gli utenti registrati a Bet365 potranno usufruire del sito per vedere partite di diversi campionati di tutto il mondo e tutto è completamente gratuito. Per usufruire di questa funzione del sito, basterà soltanto la registrazione. Cliccate qui per vedere in maniera gratuita le partite che Bet365 mette a disposizione.

Come arrivano le due squadre alla gara In questo momento, il Como allenato da Cesc Fábregas ha totalizzato 7 punti nelle prime quattro giornate di campionato. Dopo l'esordio vincente per 2-0 in casa contro la Lazio, i Lariani hanno perso di misura a Bologna per poi pareggiare 1-1 tra le mura amiche contro il Genoa e, nella scorsa giornata, hanno vinto 1-2 in casa della Fiorentina grazie alla rete di Jayden Addai al minuto 94. Il migliore dei biancoblù in A è il solito Nico Paz, autore di 2 gol e 3 assist. Due giorni fa, il Como si è qualificato agli ottavi di Coppa Italia battendo 3-0 il Sassuolo con la doppietta di Jesus Rodríguez ed il gol di Douvikas.

Ad oggi, la Cremonese si sta rivelando come la sorpresa del campionato. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Palermo, la squadra allenata da Davide Nicola ha esordito in A battendo prima il Milan (1-2) a San Siro e poi il Sassuolo 3-2 in casa grazie al rigore realizzato da De Luca nei minuti di recupero finali della gara. Nelle due partite successive in campionato, i grigiorossi hanno collezionato due pareggi a reti bianche contro Verona e Parma.

Probabili formazioni — Assenze di Diao, Dossena e Van Der Brempt a parte, nel Como torna dalla squalifica Jacobo Ramon, che si gioca una maglia da titolare con Diego Carlos. Altri ballottaggi per Fábregas sono tra Da Cunha e Sergi Roberto e tra Morata e Douvikas. La Cremonese, molto probabilmente, giocherà coi titolari mentre sono ancora in dubbio le presenze di Vardy, Payero e Sarmiento a causa di problemi muscolari. Non sarà del match Moumbagna a causa di una lesione muscolare al flessore.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, S. Roberto; Kuhn, Nico Paz, J. Rodríguez; Morata. All: Fábregas

CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, G. Pezzella; Vazquez, A. Sanabria. All: Nicola

Como-Cremonese, dove vedere la partita — Il derby lombardo di domani pomeriggio metterà in palio tra punti molto importanti per le due squadre. La sfida tra biancoblù e grigiorossi inizierà domani alle ore 15:00 e so potrà vedere sia in diretta televisiva che in streaming su DAZN, che da alcuni anni detiene i diritti televisivi della Serie A.