Il Sinigaglia si prepara a un’altra serata europea con Como-Manchester United. Dopo aver vinto al debutto casalingo in Champions League, il Como vuole ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico e lasciarsi alle spalle la sconfitta di Rotterdam. La partita si gioca mercoledì 21 ottobre alle 18:45, con le due squadre appaiate in classifica dopo le prime due giornate. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Cesc Fàbregas arriva dal 3-2 subito contro il Feyenoord, mentre gli inglesi devono reagire al 2-0 incassato sul campo dell’Atletico Madrid. Per entrambe è l’occasione di riprendere slancio, ma le assenze condizionano le scelte: il Como perde Assane Diao, lo United deve fare a meno dello squalificato Yoro. Prima del calcio d’inizio puoi controllare anche gli altri appuntamenti: SCOPRI GLI EVENTI LIVE SU GOLDBET, SCEGLI LA DIRETTA DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure CONSULTA IL CALENDARIO SPORTIVO DI VINCITÙ.

Como-Manchester United in TV e streaming: i canali e la telecronaca

Como, la sconfitta di Rotterdam non cancella i segnali offensivi

, per la terza giornata della fase campionato di Champions League. La diretta televisiva sarà disponibile su. A raccontare l’incontro sarà, affiancato daal commento tecnico. Per seguire la partita insarà possibile utilizzare, il servizio dedicato agli abbonati Sky, oppurecon il Pass Sport.La prima trasferta europea persa dalha lasciato indicazioni diverse. Contro ili lariani hanno trovato il vantaggio con, ma non sono riusciti a difenderlo e hanno chiuso la serata con unche li ha fermati a quota tre punti.ha riconosciuto i meriti degli avversari, sottolineando però anche la capacità della propria squadra di creare occasioni e restare competitiva in un ambiente difficile. Il tema, adesso, è trasformare quella qualità in una prestazione più continua: contro il Manchester United servirà limitare i momenti nei quali la partita sfugge al controllo.

Il bilancio delle prime due giornate racconta un Como produttivo davanti, con sei reti segnate, ma anche esposto ai pericoli avversari, come mostrano i quattro gol subiti. Numeri che spiegano perché la gestione delle distanze possa pesare quanto la precisione negli ultimi metri. L’assenza di Diao, fermato da un problema muscolare, toglie una soluzione importante al reparto offensivo. Con Kean ancora in dubbio, dovrebbero essere Jesús Rodríguez, Nico Paz e Baturina ad accompagnare Douvikas. Il Como dovrà quindi trovare attraverso il palleggio e i movimenti tra le linee una parte della pericolosità persa senza Diao.

FIRENZE, ITALIA - 18 OTTOBRE: Nico Paz del Como 1907 in azione contro Alejandro Jimenez Sanchez, noto come Alex, dell'ACF Fiorentina durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Como 1907 allo Stadio Artemio Franchi il 18 ottobre 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Manchester United, Carrick cerca risposte e deve rivedere la difesa

Il Manchester United ha iniziato il proprio cammino battendo il, prima di fermarsi contro l’Atletico Madrid. Al Metropolitano il gol subito nei primissimi secondi ha complicato immediatamente la partita, conclusa poi sul 2-0 per gli spagnoli.ha comunque evidenziato le occasioni costruite dai suoi e la capacità di restare in corsa per buona parte dell’incontro. Al Sinigaglia servirà però una partenza diversa: concedere subito l’iniziativa al Como rischierebbe di mettere nuovamente gli inglesi nella condizione di inseguire.

Le principali incognite riguardano la retroguardia. Yoro è squalificato, mentre Lisandro Martínez deve essere valutato per un fastidio alla coscia. Maguire è candidato a partire dall’inizio e, nella formazione prevista, dovrebbe affiancare proprio l’argentino, qualora fosse disponibile. In avanti Mbeumo è indicato come possibile riferimento centrale, con Cunha alternativa per il reparto. Bruno Fernandes, Tielemans e Amad dovrebbero completare la linea alle spalle della punta. Restano da verificare anche le condizioni di Rashford, alle prese con il recupero da un problema fisico.

La chiave tattica: Nico Paz tra le linee, attenzione alle ripartenze inglesi

La zona alle spalle dei centrocampisti dello United potrebbe diventare centrale nel piano del Como.avrà il compito di trovare spazio per ricevere e collegare la manovra a, mentrepotranno muoversi dall’esterno verso il centro per offrire altre soluzioni. Per i lariani sarà importante far circolare il pallone con precisione, evitando di concentrare troppi uomini nella stessa zona. Se lo United riuscisse a chiudere i passaggi interni, il contributo dei terzini potrebbe aiutare il Como ad allargare la difesa e liberare nuovi corridoi.

Dall’altra parte, la qualità di Bruno Fernandes e Tielemans può rendere pericoloso ogni pallone recuperato. Il Como dovrà proteggere soprattutto gli spazi lasciati dalle proprie avanzate, per non consentire ad Amad e Mbeumo di attaccare una difesa costretta a correre verso la propria porta. Anche il pressing dei padroni di casa potrebbe avere un peso. Una retroguardia inglese modificata dalle assenze potrebbe essere messa sotto pressione già nella prima costruzione. Per riuscirci senza scoprirsi, però, la squadra di Fàbregas dovrà muoversi in modo compatto: una pressione superata lascerebbe allo United lo spazio necessario per accelerare.

LEEDS, INGHILTERRA - 18 OTTOBRE: Bryan Mbeumo del Manchester United segna il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Leeds United e Manchester United all'Elland Road il 18 ottobre 2026 a Leeds, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Douvikas contro Mbeumo: le probabili formazioni di Como-Manchester United

Ildovrebbe disporsi con il. Davanti a Butez sono attesi Smolčić, Ramón, Kempf e Valle. La formazione proposta prevedein mediana, anche se le scelte a centrocampo restano da definire. Jesús Rodríguez,e Baturina supporteranno Douvikas.

Modulo speculare per il Manchester United. Lammens dovrebbe difendere la porta, con Dalot e Mazraoui sulle corsie e Maguire al centro accanto a Lisandro Martínez, le cui condizioni restano da valutare. Andrey Santos e Baleba sono indicati in mediana, mentre Bruno Fernandes, Tielemans e Amad agiranno dietro Mbeumo.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Jesús Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Mazraoui; Andrey Santos, Baleba; Bruno Fernandes, Tielemans, Amad; Mbeumo.

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