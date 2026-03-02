Cordoba-Andorra: dove vedere la Liga2 in Streaming e in TV

Lunedì 2 marzo alle ore 20:30, all’Estadio Nuevo Arcángel, il Cordoba ospita l’Andorra nel posticipo che chiude la 28ª giornata di Liga 2. La sfida mette di fronte due squadre con obiettivi opposti: padroni di casa distanti ma ancora in corsa per i play-off; ospiti a caccia di punti salvezza.
Qui Cordoba—
Il Cordoba si presenta all’appuntamento da ottavo in classifica con 41 punti, a sole due lunghezze dal sesto posto occupato dal Burgos. Dopo un periodo molto positivo, con tre vittorie consecutive contro Las Palmas, Real Valladolid e Leganés, la squadra ha però rallentato, incassando due sconfitte di fila in trasferta: 2-1 contro l’Almeria e 3-2 contro il Ceuta. Un doppio passo falso che ha frenato la rincorsa playoff, ma che non cancella quanto di buono fatto nelle settimane precedenti.
Qui Andorra—
L’Andorra, invece, arriva alla gara da diciassettesimo con 32 punti, con un margine di appena due lunghezze sulla zona retrocessione, dove l’Huesca è quartultimo a quota 30. La formazione ospite ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive grazie al successo casalingo per 2-1 contro il Real Saragozza, risultato che ha ridato ossigeno alla classifica e un po’ di fiducia in vista del finale di stagione.
Cordoba-Andorra, probabili formazioni—
Cordoba (4-3-3): Alvarez; Albarran, Martin, Sintes, Bri; Goti, Ruiz, Requena; Carracedo, Fuentes, Jacobo Gonzalez. Allenatore: Ivan Ania
Andorra (4-1-4-1): Owono; Petxa, Alonso, Alende, Albeniz; Molina; Cabanzon, Kim, Villahermosa, Cerda; Leon. Allenatore: Carles Manso
