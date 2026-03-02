Cordoba-Andorra: dove vedere la Liga2 in Streaming e in TV

Cordoba-Andorra: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie B spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 2 marzo - 11:42

Lunedì 2 marzo alle ore 20:30, all’Estadio Nuevo Arcángel, il Cordoba ospita l’Andorra nel posticipo che chiude la 28ª giornata di Liga 2. La sfida mette di fronte due squadre con obiettivi opposti: padroni di casa distanti ma ancora in corsa per i play-off; ospiti a caccia di punti salvezza.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie B spagnola:

Cordoba-Andorra: dove vedere la Serie B Spagnola in Streaming e in Tv — CORDOBA ANDORRA SERIE B SPAGNOLA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Cordoba-Andorra in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Cordoba — Il Cordoba si presenta all’appuntamento da ottavo in classifica con 41 punti, a sole due lunghezze dal sesto posto occupato dal Burgos. Dopo un periodo molto positivo, con tre vittorie consecutive contro Las Palmas, Real Valladolid e Leganés, la squadra ha però rallentato, incassando due sconfitte di fila in trasferta: 2-1 contro l’Almeria e 3-2 contro il Ceuta. Un doppio passo falso che ha frenato la rincorsa playoff, ma che non cancella quanto di buono fatto nelle settimane precedenti.

Qui Andorra — L’Andorra, invece, arriva alla gara da diciassettesimo con 32 punti, con un margine di appena due lunghezze sulla zona retrocessione, dove l’Huesca è quartultimo a quota 30. La formazione ospite ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive grazie al successo casalingo per 2-1 contro il Real Saragozza, risultato che ha ridato ossigeno alla classifica e un po’ di fiducia in vista del finale di stagione.

Cordoba-Andorra, probabili formazioni — Cordoba (4-3-3): Alvarez; Albarran, Martin, Sintes, Bri; Goti, Ruiz, Requena; Carracedo, Fuentes, Jacobo Gonzalez. Allenatore: Ivan Ania

Andorra (4-1-4-1): Owono; Petxa, Alonso, Alende, Albeniz; Molina; Cabanzon, Kim, Villahermosa, Cerda; Leon. Allenatore: Carles Manso

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la Serie B spagnola: