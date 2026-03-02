I padroni di casa puntano ad una vittoria che in campionato manca da novembre, mentre gli ospiti hanno la possibilità di vincere il terzo match consecutivo

Jacopo del Monaco 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 11:02)

Uno degli incontri che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte il Pisa ed il Bologna e, nel paragrafo che segue, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, scenderanno in campo in occasione del posticipo della giornata numero 27 di Serie A. L'incontro, che avrà inizio alle ore 18:30, si svolgerà presso l'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Nel match d'andata, giocato ad inizio ottobre, i rossoblù hanno vinto al Dall'Ara con un poker firmato Cambiaghi, Moro, Orsolini ed Odgaard.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Pisa-Bologna, dove vedere il posticipo — I padroni di casa stanno lottando per la permanenza in massima serie ed oggi hanno la possibilità di staccare dal Verona. Gli ospiti, dal canto loro, puntano alla terza vittoria di fila in questo campionato e sperano di aggiungersi nuovamente alla lotta per un posto in zona Europa. Il posticipo tra il Pisa ed il Bologna sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, esclusivamente su DAZN.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

La situazione delle due squadre — In questo momento, il Pisa allenato dall'ex centrocampista svedese Oscar Hiljemark si trova al diciannovesimo nonché penultimo posto in classifica con soli 15 punti, gli stessi che ha il Verona. I nerazzurri provenienti dalla Toscana hanno vinto soltanto una volta in questa Serie A, per la precisione il 7 novembre contro la Cremonese (0-1). Nelle ultime cinque giornate di campionato, il Pisa ha collezionato un pareggio a reti bianche contro il Verona e quattro sconfitte contro Inter (6-2), Sassuolo (1-3), Milan (1-2) ed il derby regionale contro la Fiorentina (1-0).

Il Bologna guidato da Vincenzo Italiano, dal canto suo, occupa la nona posizione in classifica avendo totalizzato 36 punti. I detentori della Coppa Italia, dopo aver perso contro la Lazio calci di rigore nei quarti di finale della competizione appena menzionata, hanno ottenuto quattro vittorie di fila: due in campionato, contro Torino (1-2) ed Udinese (1-0); le altre due ai Play-off di Europa League, dove ha battuto i norvegesi del Brann 1-0 sia all'andata che al ritorno ottenendo, così, il pass per gli ottavi di finale.

Probabili formazioni — Per la sfida che si svolgerà oggi, i toscani non avranno a disposizione gli infortuni Scuffet, Vural, Denoon e Stengs. La squadra ospite, invece, dovrà fare a meno di due terzini come Juan Miranda e Lykogiannis, mentre è in dubbio Heggem.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Marin, Angori; Moreo, Iling Junior; Stojiković. Allenatore: Hiljemark

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumì, J. Mario; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano