La notte NBA tra martedì 3 marzo e mercoledì 4 marzo alle ore 01:00 italiane mette di fronte gli Hornets e i Mavericks, un incontro che promette ritmo alto e intensità fin dai primi possessi, con entrambe le squadre pronte a cercare punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.
La diretta streaming
Hornets-Mavericks, la NBA in diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Hornets-Mavericks in streaming gratis:
Dove vedere Hornets-Mavericks in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Hornets-Mavericks è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Hornets-Mavericks.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Hornets puntano su velocità e intensità difensiva per provare a imporre il proprio ritmo e sfruttare al meglio i possessi nei momenti chiave.
I Mavericks, invece, cercano organizzazione offensiva e precisione al tiro per restare in partita e provare a controllare i momenti decisivi. La gestione dei dettagli e la lucidità sotto canestro saranno determinanti per l’esito della gara.
Per seguire lo streaming gratis di Hornets-Mavericks, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA