Triestina-Dolomiti, la diretta tv live: streaming gratis e formazioni

Lo streaming gratis della gara di campionato Triestina-Dolomiti: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone A di Serie C mette di fronte martedì 3 marzo alle ore 20:30 allo stadio di Trieste la Triestina e le Dolomiti. I padroni di casa, ultimi con soli 4 punti, cercano punti preziosi per muovere la classifica, mentre gli ospiti occupano la diciassettesima posizione a 29 punti e puntano a consolidare la salvezza. Una sfida delicata, dove entrambe le squadre dovranno dare il massimo.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Triestina-Dolomiti in streaming gratis:

Dove vedere Triestina-Dolomiti in diretta TV e streaming LIVE

La partita è visibile in diretta su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Registrandosi o accedendo con un conto attivo, si potrà seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e usufruire delle statistiche aggiornate in tempo reale.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Triestina-Dolomiti nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    La Triestina, allenata da Geppino Marino, è ultima con 4 punti e punta a ottenere una vittoria fondamentale per invertire la rotta. Il 5-3-2 dei padroni di casa offre solidità difensiva ma richiede attenzione sulle ripartenze avversarie.

    Le Dolomiti, guidate da Andrea Bonatti e diciassettesime con 29 punti, cercano punti importanti per consolidare la salvezza. Il 3-5-2 garantisce ampiezza e copertura del centrocampo, con Marconi e Olonisakin pronti a finalizzare le azioni.

    Le probabili formazioni di Triestina-Dolomiti

    La Triestina conferma il 5-3-2, schema pensato per proteggere la difesa e ripartire in contropiede.

    Le Dolomiti rispondono con il 3-5-2, modulo che favorisce controllo del centrocampo e dinamismo sugli esterni.

    Triestina (5-3-2): Matosevic, Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin, D'Amore, Crnigoj, Jonsson, Ionita, Kljajic, Faggioli. Allenatore: Geppino Marino

    Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti

