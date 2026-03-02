Lo streaming gratis della gara di campionato Triestina-Dolomiti: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Il Girone A di Serie C mette di fronte martedì 3 marzo alle ore 20:30 allo stadio di Trieste la Triestina e le Dolomiti . I padroni di casa, ultimi con soli 4 punti, cercano punti preziosi per muovere la classifica, mentre gli ospiti occupano la diciassettesima posizione a 29 punti e puntano a consolidare la salvezza. Una sfida delicata, dove entrambe le squadre dovranno dare il massimo.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Triestina-Dolomiti in streaming gratis:

Dove vedere Triestina-Dolomiti in diretta TV e streaming LIVE

La partita è visibile in diretta su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Registrandosi o accedendo con un conto attivo, si potrà seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e usufruire delle statistiche aggiornate in tempo reale.