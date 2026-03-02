Il Girone A di Serie C mette di fronte martedì 3 marzo alle ore 20:30 allo stadio di Trieste la Triestina e le Dolomiti. I padroni di casa, ultimi con soli 4 punti, cercano punti preziosi per muovere la classifica, mentre gli ospiti occupano la diciassettesima posizione a 29 punti e puntano a consolidare la salvezza. Una sfida delicata, dove entrambe le squadre dovranno dare il massimo.
La partita è visibile in diretta su Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Il momento delle due squadre—
La Triestina, allenata da Geppino Marino, è ultima con 4 punti e punta a ottenere una vittoria fondamentale per invertire la rotta. Il 5-3-2 dei padroni di casa offre solidità difensiva ma richiede attenzione sulle ripartenze avversarie.
Le Dolomiti, guidate da Andrea Bonatti e diciassettesime con 29 punti, cercano punti importanti per consolidare la salvezza. Il 3-5-2 garantisce ampiezza e copertura del centrocampo, con Marconi e Olonisakin pronti a finalizzare le azioni.
Le probabili formazioni di Triestina-Dolomiti—
La Triestina conferma il 5-3-2, schema pensato per proteggere la difesa e ripartire in contropiede.
Le Dolomiti rispondono con il 3-5-2, modulo che favorisce controllo del centrocampo e dinamismo sugli esterni.
Triestina (5-3-2): Matosevic, Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin, D'Amore, Crnigoj, Jonsson, Ionita, Kljajic, Faggioli. Allenatore: Geppino Marino
Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti
