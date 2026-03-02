Lo streaming gratis della gara di campionato Lecco-Renate: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 10:12)

Il Girone A di Serie C propone martedì 3 marzo alle ore 20:30 una sfida ad alta tensione allo stadio di Lecco, dove i padroni di casa affrontano il Renate. Il Lecco, terzo a 50 punti, cerca punti preziosi per restare nelle zone alte della classifica, mentre gli ospiti sono quinti a 48 punti, decisi a mantenere il passo delle prime posizioni. Una partita che si preannuncia equilibrata e ricca di spunti tattici.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Lecco-Renate in streaming gratis:

Dove vedere Lecco-Renate in diretta TV e streaming LIVE — L’incontro è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Registrandosi o accedendo con un conto attivo, è possibile seguire la partita senza costi aggiuntivi, con accesso anche a statistiche aggiornate su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Lecco-Renate nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Lecco, allenato da Federico Valente, occupa la terza posizione con 50 punti e punta a sfruttare il fattore campo per consolidare il proprio posto nelle zone alte. Il 3-4-3 dei padroni di casa favorisce ampiezza offensiva e pressing alto, con Sipos e Frigerio pronti a finalizzare le azioni.

Il Renate, guidato da Luciank Foschi e quinto a 48 punti, arriva con l’intenzione di continuare la corsa verso le prime posizioni. Il 3-4-2-1 degli ospiti garantisce equilibrio difensivo e qualità in fase di ripartenza, con Delcarro e Spalluto come terminali offensivi.

Le probabili formazioni di Lecco-Renate — Il Lecco conferma il 3-4-3, modulo che consente di sfruttare gli esterni e pressare alto.

Il Renate risponde con il 3-4-2-1, schema che bilancia centrocampo e attacco, permettendo ripartenze rapide.

Lecco (3-4-3): Furlan, Kritta, Tanco, Battistini, Furrer, Zanellato, Metlika, Rizzo, Mallamo, Sipos, Frigerio. Allenatore: Federico Valente

Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciank Foschi