Lo streaming gratis della gara di campionato Vicenza-Trento: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 10:02)

Il Girone A di Serie C propone martedì 3 marzo alle ore 20:30 un incontro di alto profilo tra Vicenza e Trento. I padroni di casa guidano la classifica con 72 punti e puntano a consolidare il primato, mentre gli ospiti sono quarti a 48 punti, determinati a restare in piena corsa playoff in una partita che si preannuncia intensa e spettacolare.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Vicenza-Trento in streaming gratis:

Dove vedere Vicenza-Trento in diretta TV e streaming LIVE — L’incontro è disponibile in streaming live sulle piattaforme Sisal, Lottomatica e Goldbet. Registrandosi con un conto attivo o effettuando una scommessa è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, con accesso a statistiche aggiornate su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Vicenza-Trento nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Vicenza, allenato da Fabio Gallo, guida il Girone A con un ruolino impressionante. Il 5-3-2 scelto dai biancorossi permette di controllare la difesa, chiudere gli spazi centrali e lanciare rapide ripartenze sugli esterni, con Morra e Rauti come principali terminali offensivi.

Il Trento, guidato da Luca Tabbiani, è quarto a 48 punti e arriva con l’obiettivo di confermare il buon momento di forma. Il 4-3-3 degli ospiti punta su ampiezza offensiva e solidità a centrocampo, cercando di sfruttare le corsie laterali e le transizioni rapide.

Le probabili formazioni di Vicenza-Trento — Il Vicenza dovrebbe confermare il 5-3-2, con reparto difensivo compatto e due attaccanti pronti a finalizzare le azioni.

Il Trento risponde con il 4-3-3, schema che bilancia difesa e attacco e permette di sfruttare le fasce laterali.

Vicenza (5-3-2): Gagno, Tribuzzi, Cuomo, Leverbe, Sandon, Costa, Talarico, Carraro, Vitale, Rauti, Morra. Allenatore: Fabio Gallo

Trento (4-3-3): Tommasi, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Meconi, Giannotti, Fossati, Aucelli, Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani