Corinthians e Independiente Santa Fe si affrontano il 16 aprile 2026 alle ore 02:30 in Copa Libertadores. I brasiliani arrivano da un buon momento e vogliono confermarsi dopo la vittoria all’esordio

Stefano Sorce 14 aprile - 15:14

La Copa Libertadores non vive solo di ritmo e spettacolo, ma anche di attese, pause e momenti in cui tutto sembra fermarsi prima di cambiare improvvisamente. Corinthians-Santa Fe nasce proprio dentro questo tipo di equilibrio, dove il tempo della partita conta quanto le giocate. Alle 02:30 del 16 aprile 2026, l’Arena Corinthians ospita una sfida che può scivolare lenta oppure accendersi all’improvviso. I brasiliani cercheranno di dare una direzione chiara alla gara, mentre il Santa Fe proverà a spezzarne il ritmo, portandola su un terreno più controllato. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS CORINTHIANS-SANTA FE SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Corinthians si presenta con una base solida ma ancora in costruzione. Il pareggio contro il Palmeiras ha confermato una squadra attenta, difficile da superare, ma non sempre brillante negli ultimi metri. Il successo all’esordio in Libertadores ha dato fiducia e posizione in classifica, ma resta la sensazione che questa squadra debba ancora trovare continuità offensiva per fare il salto definitivo. Davanti al proprio pubblico, il Corinthians tende a controllare il gioco, abbassando i rischi e cercando di colpire con pazienza.

Il Santa Fe arriva con caratteristiche diverse ma altrettanto interessanti. Il pareggio contro il Millonarios e quello in Libertadores contro il Peñarol raccontano una squadra organizzata, capace di adattarsi e di non perdere equilibrio. In trasferta, il rendimento è stato costante: pochi rischi, tanta attenzione e la capacità di restare in partita anche contro avversari più attrezzati.

Le probabili formazioni — Il Corinthians dovrebbe schierarsi con un sistema equilibrato, costruito su una difesa solida e un centrocampo capace di gestire il possesso. La priorità sarà mantenere ordine e trovare spazi senza forzare le giocate. Sulla trequarti servirà qualità per rompere l’equilibrio, mentre la punta centrale dovrà lavorare tra i difensori per creare occasioni.

Il Santa Fe dovrebbe rispondere con un assetto compatto e disciplinato. L’obiettivo sarà limitare gli spazi centrali e costringere il Corinthians a giocare lateralmente. Le ripartenze e la gestione dei momenti saranno fondamentali, in una partita dove ogni errore può diventare decisivo.

Corinthians (4-2-3-1): Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo; Raniele, Maycon; Wesley, Rodrigo Garro, Romero; Yuri Alberto.

Independiente Santa Fe (4-2-3-1): Silva; Perlaza, Aja, Torijano, Mosquera; Torres, Giraldo; Sambueza, Zuluaga, Rodallega; Morelo.