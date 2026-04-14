Libertad e Rosario Central si affrontano nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2026 in Copa Libertadores. Entrambe le squadre cercano i primi punti nel girone dopo un avvio complicato

Stefano Sorce 14 aprile - 14:57

L’Estadio La Huerta non è mai un campo neutro, soprattutto quando la Copa Libertadores entra nel vivo. Il clima si scalda, il ritmo si abbassa e ogni giocata diventa una questione di precisione più che di spettacolo. Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2026, alle ore 00:00, Libertad e Rosario Central si affrontano in una gara che promette più strategia che caos. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS LIBERTAD-ROSARIO CENTRAL SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Libertad arriva a questa sfida con qualche difficoltà da gestire. Il pareggio in campionato ha confermato una certa fatica nel chiudere le partite, mentre la sconfitta all’esordio in Libertadores ha complicato l’inizio del percorso. La squadra paraguaiana resta comunque organizzata, con una struttura che punta sull’equilibrio e su una gestione attenta dei ritmi. Il problema principale resta la continuità offensiva, con pochi gol segnati nelle ultime uscite.

Il Rosario Central si presenta con una situazione simile ma con qualche segnale incoraggiante. Il pareggio contro l’Independiente del Valle ha mostrato solidità difensiva, mentre la sconfitta in campionato ha evidenziato difficoltà nella fase offensiva. La squadra argentina tende a controllare il possesso, ma spesso fatica a trasformarlo in occasioni concrete. In trasferta, l’approccio sarà probabilmente prudente, cercando di non concedere spazi.

Le probabili formazioni di Libertad-Rosario Central — Il Libertad dovrebbe costruire la propria partita su compattezza e ordine. La linea difensiva sarà chiamata a mantenere concentrazione costante, mentre il centrocampo avrà il compito di gestire i tempi di gioco. In avanti, servirà maggiore incisività: la squadra ha bisogno di trovare soluzioni per rendersi pericolosa con più continuità, soprattutto contro una difesa organizzata.

Il Rosario Central dovrebbe rispondere con un assetto equilibrato, puntando su densità in mezzo al campo e attenzione difensiva. L’obiettivo sarà mantenere la partita chiusa, cercando di sfruttare eventuali errori degli avversari. Le ripartenze e le palle inattive potrebbero diventare decisive in una gara dove le occasioni non saranno molte.

Libertad (4-2-3-1): Martín Silva; Espinoza, Viera, Barboza, Piris; Villalba, Riveros; Melgarejo, Martínez, Cardozo; Bareiro.

Rosario Central (4-2-3-1): Broun; Martínez, Quintana, Mallo, Rodríguez; Ortíz, O’Connor; Campaz, Malcorra, Lovera; Copetti.