Cremonese-Genoa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio 

Cremonese-Genoa si sfideranno in occasione della venticinquesima giornata di Serie A, domenica 15 febbraio presso lo stadio Giovanni Zini. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 15:00.

I grigiorossi sono a caccia di riscatto dopo le ultime tre sconfitte consecutive. Situazione simile per i rossoblù che vantano arrivano da due sconfitte di fila. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Cremonese-Genoa, dove vedere la gara

La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Il momento delle due squadre

La Cremonese è stata protagonista di un avvio di stagione coi fiocchi, tuttavia, nelle ultime giornate ha incassato una serie di risultati negativi e l'ultima vittoria degli uomini di Nicola risale al match del 7 dicembre contro il Lecce. Nelle ultime cinque partite lo score è piuttosto negativo: quattro sconfitte con Juventus (5-0), Sassuolo (1-0), Inter (0-2) e nell'ultima partita sul campo dell'Atalanta (2-1). Quanto alla partita restante, si tratta del pareggio casalingo nello scontro salvezza contro il Verona, terminato 0-0. La Cremonese si trova in sedicesima posizione con 23 punti e adesso, servirà invertire il ruolino di maria.

GENOA, ITALY - OCTOBER 19: Ruslan Malinovskyi del Genoa (a sinistra) e Sascha Britschgi del Parma si contendono la palla durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Parma Calcio 1913 allo Stadio Luigi Ferraris il 19 ottobre 2025 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Il Genoa invece, arriva dalle sconfitte contro Lazio (3-2) Napoli (2-3), ma precedentemente ha collezionato due vittorie e un pareggio, rispettivamente con Cagliari (3-0), Bologna (3-2) e Parma (0-0). La posizione in classifica della squadra del grifone è la quindicesima e i punti sono i medesimi degli avversari di questa giornata, quindi 23. La corsa alla salvezza passerà anche da questo match tra Cremonese e Genoa, che si presenta all'insegna dello spettacolo tra due compagini che farano di tutto per evitare la zona rossa.

Probabili formazioni di Cremonese-Genoa

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandelli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

