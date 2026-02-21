Crotone-Foggia: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Crotone-Foggia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 02:54)

Tra le sfide più interessanti del 28° turno di Serie C spicca la sfida tra Crotone e Foggia. I padroni di casa stanno disputando un campionato di alto livello e puntano a consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre gli ospiti arrivano in una situazione di classifica molto delicata, con la necessità di invertire la rotta per evitare la retrocessione diretta

Qui Crotone — Il Crotone, allenato da Emilio Longo, si presenta dopo una sconfitta sul campo del Picerno, risultato che ha interrotto una serie importante di quattro vittorie consecutive precedenti al ko. Il momento resta comunque positivo: dopo la battuta d’arresto contro il Team Altamura, i rossoblù avevano rilanciato la propria corsa con un filotto convincente, dimostrando solidità e continuità

Qui Foggia — Il Foggia, invece, sta attraversando una fase complessa. Le ultime tre gare hanno visto tre cambi in panchina, segnale evidente di una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Ora la guida tecnica è affidata a Michele Pazienza, chiamato a dare stabilità e identità a una squadra che occupa l’ultima posizione in classifica e rischia la retrocessione diretta.

Crotone-Foggia, probabili formazioni — Crotone (4-2-3-1): Merelli; Groppelli, Di Pasquale, Cocetta, Novella; Vinicius, Sandri; Zunno, Gallo, Piovanello; Gomez. Allenatore: Emilio Longo.

Foggia (5-3-2): Perrucchini; Giron, Rizzo, Brosco, Staver, Valietti; Castorri Petermann, Garofalo; Cangiano, Tommasini. Allenatore: Michele Pazienza.