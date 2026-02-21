derbyderbyderby streaming Crotone-Foggia: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Diretta Tv e Streaming Gratis

Crotone-Foggia: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Crotone-Foggia: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv - immagine 1
Crotone-Foggia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Tra le sfide più interessanti del 28° turno di Serie C spicca la sfida tra Crotone e Foggia. I padroni di casa stanno disputando un campionato di alto livello e puntano a consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre gli ospiti arrivano in una situazione di classifica molto delicata, con la necessità di invertire la rotta per evitare la retrocessione diretta

  • Guarda ora Crotone-Foggia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    • Crotone-Foggia: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

    —  

    CROTONE FOGGIA  SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Crotone e Foggia Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

    Partite in streaming live
    Partite in streaming live

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

    Live Streaming
    Live Streaming

    Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

    streaming live
    Streaming Live Gratis

    Qui Crotone

    —  

    Il Crotone, allenato da Emilio Longo, si presenta dopo una sconfitta sul campo del Picerno, risultato che ha interrotto una serie importante di quattro vittorie consecutive precedenti al ko. Il momento resta comunque positivo: dopo la battuta d’arresto contro il Team Altamura, i rossoblù avevano rilanciato la propria corsa con un filotto convincente, dimostrando solidità e continuità

    SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE

    Qui Foggia

    —  

    Il Foggia, invece, sta attraversando una fase complessa. Le ultime tre gare hanno visto tre cambi in panchina, segnale evidente di una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Ora la guida tecnica è affidata a Michele Pazienza, chiamato a dare stabilità e identità a una squadra che occupa l’ultima posizione in classifica e rischia la retrocessione diretta.

  • Guarda ora Crotone-Foggia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    • Crotone-Foggia, probabili formazioni

    —  

    Crotone (4-2-3-1): Merelli; Groppelli, Di Pasquale, Cocetta, Novella; Vinicius, Sandri; Zunno, Gallo, Piovanello; Gomez. Allenatore: Emilio Longo.

    Foggia (5-3-2): Perrucchini; Giron, Rizzo, Brosco, Staver, Valietti; Castorri Petermann, Garofalo; Cangiano, Tommasini. Allenatore: Michele Pazienza.

    Leggi anche
    Celtic-Hibernian: dove vedere la Premiership in Streaming e in TV
    Streaming NBA Suns-Blazers | Diretta TV, orario e dove vederla gratis

    © RIPRODUZIONE RISERVATA