Crotone-Siracusa: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

I calabresi, reduci da due pareggi e coinvolti in vicende societarie extra sportive, cercano una vittoria per rilanciarsi in classifica. I siciliani, ultimi e ancora a zero punti, puntano a sbloccarsi

Stefano Sorce 20 settembre - 10:14

Il match tra Crotone e Siracusa, in programma sabato 20 settembre alle ore 17:30, non è una semplice gara valida per la quinta giornata di Serie C, ma un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. Due club che, per motivi diversi, sono finiti sotto i riflettori nazionali: i calabresi per le indagini che hanno portato la società sotto amministrazione controllata a causa di sospette pressioni della criminalità organizzata, i siciliani per la controversia legata alla messa in mora da parte di Walter Zenga, che rivendica stipendi arretrati.

Dove vedere Crotone-Siracusa in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Crotone-Siracusa, in programma sabato 20 settembre alle ore 17.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251), Now e sulle relative applicazioni SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — La squadra allenata da Emilio Longo vuole lasciarsi alle spalle i problemi giudiziari del club e riprendere il cammino verso le zone alte della classifica. Dopo i due pareggi consecutivi con Cosenza e Potenza, i rossoblù hanno sete di vittoria, anche per cancellare l’amarezza dell’ultimo turno, quando si sono fatti rimontare nel pirotecnico 3-3 contro i lucani.

Dall’altra parte ci sarà un Siracusa in grande difficoltà. Ultimi in classifica e ancora fermi a zero punti, gli aretusei arrivano in Calabria dopo la pesante sconfitta interna con il Benevento. Mister Marco Turati ha chiesto ai suoi uomini una reazione di carattere, puntando sul lavoro svolto in settimana per ritrovare compattezza e coraggio.

Le probabili formazioni di Crotone-Siracusa — Il tecnico ha lavorato molto sull’organizzazione offensiva, provando soluzioni che possano garantire maggiore incisività negli ultimi metri. Per la sfida al Siracusa si profila un 4-2-3-1 a trazione anteriore, con Gomez riferimento offensivo e il terzetto Murano-Maggio-Zunno alle sue spalle. Longo avrà l’intero gruppo a disposizione.

Nonostante la preparazione estiva iniziata tardi e una condizione fisica ancora da perfezionare, il Siracusa non intende alzare bandiera bianca. Confermato anche in questo caso il 4-2-3-1, con Guadagni, Limonelli e Valente a supporto dell’unico centravanti Capanni. Out Frisenna per infortunio, mentre Parigini potrebbe debuttare nella ripresa, seppur non ancora al meglio della forma.

Crotone (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno, Murano, Maggio; Gomez. Allenatore: Longo

Siracusa (4-2-3-1): Bonucci; Puzone, Pacciardi, Bonacchi, Iob; Candiano, Ba; Guadagni, Limonelli, Valente; Capanni. Allenatore: Turati