Catania-Sorrento, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La partita si annuncia intensa: la squadra di casa parte favorita, grazie a una maggiore solidità e al rendimento casalingo impeccabile, ma gli ospiti cercheranno di giocarsi le proprie carte per strappare un risultato a sorpresa

Stefano Sorce 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 09:51)

Dopo il pesante ko subito a Cosenza per 4-1, il Catania si prepara a tornare in campo sabato 20 settembre alle ore 17:30 al “Massimino” per affrontare il Sorrento, in una sfida valida per il campionato di Serie C Girone C. La squadra di Toscano vuole ripartire subito e cancellare la serata negativa che ha evidenziato alcune lacune difensive e cali di concentrazione.

Dove vedere Catania-Sorrento in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Catania-Sorrento, in programma sabato 20 settembre alle ore 17.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW.

Il momento delle due squadre — Prima della battuta d’arresto calabrese, i rossazzurri avevano impressionato: 6-0 al Foggia, 1-0 in trasferta alla Cavese e 4-0 al Monopoli, risultati che avevano portato il Catania ai vertici della classifica, con il miglior attacco del girone. Finora al “Massimino” la squadra ha fatto della propria casa una vera e propria fortezza: 10 gol segnati e nessuno subito, dimostrando grande efficacia soprattutto nella ripresa, dove arriva un terzo delle reti.

Il Sorrento, invece, vive un avvio di stagione complicato. Ultimo in classifica con un solo punto in quattro giornate, i rossoneri hanno collezionato tre sconfitte consecutive, segnando appena 2 gol e subendone 5. Nonostante ciò, la squadra di Conte ha mostrato sprazzi di buona qualità, come nella trasferta di Salerno, dove era passata in vantaggio prima di essere rimontata e fallire un rigore nel finale.

Le probabili formazioni di Catania-Sorrento — Per il Catania, Toscano dovrebbe schierare i suoi con un 3-4-2-1: tra i pali ci sarà Dini, mentre la difesa a tre sarà composta da Ierardi, Di Gennaro e Pieraccini. A centrocampo agiranno Casasola, Quaini, Corbari e Donnarumma, con Jimenez e Cicerelli a supporto dell’unica punta Forte.

Il Sorrento di Conte risponderà con un 3-5-2: il portiere sarà Harrasser, la linea difensiva a tre comprenderà Di Somma, Fusco e Carillo. Il centrocampo vedrà Piras, Cangianiello, Franco, Cuccurullo e Crecco, mentre in attacco ci saranno D’Ursi e Sabbatani a completare il reparto offensivo.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Quaini, Corbari, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. Allenatore: Toscano.

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Di Somma, Fusco, Carillo; Piras, Cangianiello, Franco, Cuccurullo, Crecco; D’Ursi, Sabbatani. Allenatore: Conte.