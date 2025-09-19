Cerignola-Foggia: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La squadra di casa è quindicesima con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte), reduce dall’1-1 col Latina; gli ospiti sono undicesimi con 5 punti

Sabato 20 settembre, con fischio d’inizio alle 17:30, il Foggia sarà di scena allo stadio Domenico Monterisi per affrontare l’Audace Cerignola, nel match valido per la quinta giornata d’andata del girone C di Serie C.

Dove vedere Cerignola-Foggia in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Cerignola-Foggia, in programma sabato 20 settembre alle ore 17.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Sky Sport Max e Sky Sport 252 ed in streaming su Sky Go e NOWTV.

Il momento delle due squadre — Il Cerignola di Maiuri è attualmente undicesimo in classifica con 5 punti, ottenuti grazie a una vittoria, due pareggi e una sconfitta. I gialloblù hanno messo a segno 5 reti, incassandone altrettante. Nell’ultima trasferta, però, è arrivata una battuta d’arresto contro il Monopoli, vittorioso per 2-0.

Il percorso dei rossoneri finora è stato in chiaroscuro: la squadra di Delio Rossi occupa la quindicesima posizione con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali. Il bilancio delle reti è tutt’altro che positivo, con 2 gol segnati e 8 subiti. Nell’ultimo turno, allo “Zaccheria”, il Foggia ha strappato un pari per 1-1 contro il Latina. In casa Foggia non saranno disponibili Felicioli, fermo ai box, e Byar, impegnato con la nazionale marocchina Under 20.

Le probabili formazioni di Cerignola-Foggia — Il Cerignola dovrà rinunciare agli squalificati Cocorocchio e Cretella, mentre resta in dubbio la presenza di Ligi. Anche Maiuri dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Greco tra i pali, terzetto difensivo formato da Visentin, Martinelli e Gasbarro; sulle corsie Todisco e Russo, in mezzo Vitale, Bianchini e Ruggiero. In attacco confermati Emmausso e Cuppone.

Rossi dovrebbe optare per un 3-5-2 con Borbei in porta, difesa composta da Buttaro, Staver e Olivieri; a centrocampo Winkelmann, Garofalo, Petermann, Castorri e Panico; davanti spazio alla coppia offensiva Bevilacqua-D’Amico. Restano comunque possibili ballottaggi: Rizzo per Olivieri, Valietti per Winkelmann, Morelli per Panico e Ilicic per Bevilacqua.

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Gasbarro; Todisco, Vitale, Bianchini, Ruggiero, Russo; Emmausso, Cuppone.Allenatore:Maiuri.

Foggia (3-5-2): Borbei; Buttaro, Staver, Olivieri; Winkelmann, Garofalo, Petermann, Castorri, Panico; Bevilacqua, D’Amico. Allenatore: Rossi.