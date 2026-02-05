Cruzeiro-Coritiba: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

La sfida tra Cruzeiro e Coritiba, valida per la seconda giornata di Brasileirao, mette subito pressione a entrambe: tutte e due arrivano da un esordio negativo e sono ancora a zero punti. Al Mineirão i padroni di casa cercano una reazione immediata dopo il ko pesante col Botafogo, mentre il Coritiba punta a sfruttare organizzazione e compattezza per strappare un risultato importante.
CRUZEIRO CORITIBA BRASILEIRAO DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Cruzeiro-Coritiba in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Qui Cruzeiro—
Il Cruzeiro è reduce da una sconfitta netta per 4-0 all’esordio, risultato che ha evidenziato problemi difensivi e poca compattezza. Nelle ultime cinque partite il bilancio è di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, con pochi gol segnati e molti subiti. In casa c’è pressione ambientale e bisogno di risposta, ma la qualità individuale non manca. L’obiettivo è ritrovare equilibrio e incisività offensiva.
Qui Coritiba—
Il Coritiba, neopromosso, ha perso 1-0 la prima gara ma ha mostrato buona solidità difensiva. Il trend recente è più stabile: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. È una squadra che tende a giocare partite chiuse e ordinate, soprattutto in trasferta, puntando su struttura e ripartenze. Segna poco, ma concede anche poco.
Probabili formazioni—
CRUZEIRO (4-2-3-1): Cássio; Willian, Fabricio Bruno, João Marcelo, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Matheus Pereira, Christian, Keny Arroyo; Kaio Jorge.
CORITIBA (4-3-3): Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago, Bruno Melo; Fernando Sobral, Sebastian Gomez, Willian Oliveira; Lucas Ronier, Pedro Rocha, Joaquín Lavega.
