Carmine Panarella 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 11:02)

Il campionato brasiliano ci propone anche questa settimana diverse partite in palinsesto: lunedì 6 ottobre alle ore 01:30 si affrontano Cruzeiro e Sport Recife. Sulla carta è una sfida a dir poco impari, con i padroni di casa che sperano ancora nella vittoria del titolo e gli ospiti ormai fermi stabilmente all'ultimo posto. Non sono da escludere però colpi di scena, perché in queste gare tutto può accadere.

Il match, in programma lunedì 6 ottobre alle ore 01:30

Il momento delle due squadre — 51 punti conquistati finora che valgono il terzo posto in classifica per ilCruzeiro, protagonista di una buona stagione il cui epilogo è ancora tutto da scrivere. Sono infatti solo 4 i punti di stanza dal Flamengo capolista, ma per continuare a sperare in una rimonta occorrerà evitare passi falsi, specialmente in questo prossimo match contro il fanalino di coda. Proprio lo Sport Recifeinfatti si ritrova ultimo con soli 15 punti: si tratta di un momento delicato per gli ospiti, che finora non sono riusciti quasi mai ad offrire prestazioni sufficienti nell'arco della stagione.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Sport Recife — Cruzeiro (4-2-3-1): Cassio, Kaiki, Villalba, Bruno, Sinisterra, Romero, Silva, Henrique, Pereira, Christian, Jorge. Allenatore: Leonardo Jardim

Sport Recife (4-4-1): Vasconcelos, Alexandre, Thyere, Menezes, Candido, Matheusinho, Rivera, Ze Lucas, Barletta, Hyoran. Allenatore: Daniel Paulista