Le due squadre londinesi puntano ai tre punti per poter avvicinare di più alla zona Europa della classifica

Jacopo del Monaco 1 novembre - 09:09

In occasione della decima giornata di Premier League si sfideranno il Crystal Palace ed il Brentford e, nel paragrafo successivo, vi forniremo le informazioni sul dove vedere la partita. Le due squadre si affronteranno alle ore 16:00 di oggi pomeriggio presso il Selhurst Park.

Crystal Palace-Brentford, dove vedere il match — Le due squadre inglesi, in questo momento, hanno gli stessi punti in classifica, ovvero 13. Conquistare la vittoria permetterebbe una delle due in zona Europa. Questo derby tutto londinese tra il Crystal Palace ed il Brentford avrà inizio alle ore 16:00 di oggi e si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport. In streaming, invece, la sfida si potrà vedere sia su Sky Go che su NOW TV.

La situazione delle due squadre — Il Crystal Palace allenato dall'austriaco Oliver Glasner occupa la decima posizione in campionato e negli ultimi tre turni ha collezionato due sconfitte contro Everton ed Arsenal e ha pareggiato contro il Bournemouth. Due giorni fa, grazie alla doppietta di Ismaïla Sarr e la rete di Yeremy Pino, le Eagles hanno vinto 3-0 contro il Liverpool qualificandosi ai quarti di finale della Carabao Cup. I rossoblù, tra l'altro, hanno battuto i Reds per la terza volta stagionale in altrettante competizioni.

Il Brentford dell'irlandese Keith Andrews, invece, occupa l'undicesima posizione della massima competizione inglese. Nelle ultime tre partite di Premier, le Bees hanno perso soltanto in casa contro il Manchester City e poi hanno battuto West Ham in trasferta e Liverpool tra le mura amiche. Così come i loro avversari di oggi pomeriggio, anche il Brentford ha ottenuto la qualificazione ai quarti della Coppa di Lega vincendo 0-5 in casa del Grimsby Town.

Probabili formazioni — Il Crystal Palace, per il match di questo pomeriggio, dovrà rinunciare a Doucouré, Kporha, Nkethia, Wharton e Riad. Per quanto riguarda le Bees, invece, salteranno la sfida gli infortunati Milambo, Yarmolyuk, Dasilva e Hickey.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): D. Henderson; Guéhi, Lacroix, Richards; Muñoz, Lerma, Kamada, Mitchell; Y. Pino, Sarr; Mateta. All: Glasner

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, van der Berg, Ajer; J. Henderson, Janelt; Ouattara, Damsgaard, Schade; Igor Thiago. All: Andrews