Mattia Celio Redattore 28 ottobre - 12:58

Fine di una tradizione. Quest'anno la Premier League non avrà il tanto consueto Boxing Day, ovvero la giornata di campionato disputata il 26 dicembre in un clima di festa per amanti del pallone e per le famiglie. Nella storia del calcio inglese le partite nel giorno di Santo Stefano sono sempre state intoccabili, ma quest'anno sarà dunque diverso perché verrà disputata una sola partita.

Premier League, solo una partita il 26 dicembre: finisce la tradizione Boxing Day — Dopo molte stagioni, quest'anno in Inghilterra sarà un Santo Stefano completamente diverso. Se un tempo gli amanti del calcio erano abituati a passare il 26 dicembre sulle gradinate degli stadi, quest'anno dovranno passarlo in famiglia o nei locali. Questo perché la Premier League non avrà in programma il tradizionale Boxing Day. Come riporta il quotidiano Daily Mail, a Santo Stefano si disputerà una sola partita secondo le norme di calendario stabilite dalla UEFA.

Quest'anno, dunque, soltanto in un impianto sarà possibile godersi lo spettacolo del calcio, i Babbi Natale sugli spalti o i gadget sui seggiolini in omaggio. Le altre partite, invece, saranno disputate sabato e domenica (il 26 dicembre cade di venerdì). Il motivo sta nel fatto che i contratti di trasmissione della Premier League richiedono che le partite vengano giocate in 33 fine settimana ogni stagione. Solo cinque turni infrasettimanali sono inclusi in quei contratti e le partite di FA Cup sono ora in scena in più fine settimana dopo la cancellazione dei replay.

La Premier League è quindi tenuta a utilizzare gli slot del 27 e 28 dicembre per adempiere ai propri obblighi contrattuali. Uno degli slot infrasettimanali include martedì 30 dicembre, quindi ci sarà ancora una presenza del calendario di trasmissione festivo che i fan hanno imparato a conoscere. Ovviamente non sono mancate le polemiche per questa decisione, soprattutto da parte degli amanti del calcio che, infatti, hanno espresso tutta la loro delusione sui social.