Detroit-Seattle: dove vedere la MLB in Diretta tv e Streaming LIVE

Detroit-Seattle, Gara 3 dei playoff di MLB: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 09:46)

Detroit-Seattle, Tigers contro Mariners, la sfida entra nel vivo con Gara 3 dei playoff dell’American League Division Series di MLB, in programma martedì 7 ottobre 2025 al Comerica Park di Detroit. Dopo il successo dei Mariners in Gara 2 per 3-2, la serie è ora sull’1-1 e promette spettacolo in un match decisivo per l’accesso alla finale di lega.

Un'occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Major League Baseball (MLB) direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Per guardare gratis Detroit-Seattle (in programma martedì 7 ottobre alle ore 22:00), visibile anche in in streaming su MLB.tv

Qui Detroit — I Tigers contano sul fattore campo e sull’ottima forma del loro pitching staff. Tarik Skubal è stato protagonista di una stagione eccezionale (13-6, ERA 2,21), mentre per Gara 3 il partente sarà Jack Flaherty, chiamato a contenere le mazze calde dei Mariners.

In attacco, Riley Greene guida la squadra con una media battuta di .258, 36 fuoricampo e 111 RBI. Zach McKinstry, invece, continua a essere una certezza con .259 di media, OBP .333 e SLG .438.

Qui Seattle — I Mariners arrivano a Gara 3 con grande fiducia dopo aver pareggiato la serie grazie al successo per 3-2 in Gara 2. L’attacco guidato da Julio Rodríguez (media battuta .267, OBP .324, SLG .474) e Cal Raleigh (60 fuoricampo, 125 RBI) rappresenta uno dei più temibili della lega.

Sul monte di lancio, Logan Gilbert sarà il partente designato per Gara 3, con l’obiettivo di mantenere la solidità mostrata finora dal bullpen. Il rilievo Eduard Bazardo ha chiuso la stagione regolare con un perfetto record di 5-0 e una media PGL di 2,52.