Dolomiti Bellunesi e Arzignano hanno un solo obiettivo: vincere per allontanarsi il prima possibile dalla zona rossa e di conseguenza blindare la salvezza. Gli ospiti hanno due punti in più rispetto ai padroni di casa e in caso di vittoria porterebbero a cinque le lunghezze di vantaggio; anche i padroni di casa puntano a conquistare l'intera posta in palio che significherebbe sorpasso in classifica. Entrambe arrivano bene alla sfida (calcio d'inizio sabato alle 17:30) dopo i rispettivi successi sull'Inter Under 23 e sul Cittadella.
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Come accedere allo streaming:—
Dolomiti Bellunesi-Arzignano, probabili formazioni—
Dolomiti Bellunesi (3-4-2-1): Consiglio; Trabucchi, Mondonico, Gobetti; Lattanzio, Cossalter, Burrai, Migliardi; Clemenza, Mignanelli; Marconi. Allenatore: Andrea Bonatti
Arzignano (5-3-2): Manfrin; Cariolato, Rossoni, Milillo, Boffelli, Lanzi; Lakti, Bianchi, Damiani; Nanni, Minesso. Allenatore: Daniele Di Donato
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