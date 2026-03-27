Dolomiti Bellunesi e Arzignano hanno un solo obiettivo: vincere per allontanarsi il prima possibile dalla zona rossa e di conseguenza blindare la salvezza. Gli ospiti hanno due punti in più rispetto ai padroni di casa e in caso di vittoria porterebbero a cinque le lunghezze di vantaggio; anche i padroni di casa puntano a conquistare l'intera posta in palio che significherebbe sorpasso in classifica. Entrambe arrivano bene alla sfida (calcio d'inizio sabato alle 17:30) dopo i rispettivi successi sull'Inter Under 23 e sul Cittadella.