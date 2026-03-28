Dolomiti Bellunesi-Arzignano, match valido il 34° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 28 marzo - 02:40

Al termine della regular season mancano cinque giornate, per Dolomiti Bellunesi e Arzignano è il momento della verità, non si può più sbagliare. Entrambe devono allontanarsi dalla zona rossa, ecco perché la sfida in programma allo Zugni Tauro di Feltre è a tutti gli effetti uno scontro diretto.

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Qui Dolomiti Bellunesi — La squadra di Andrea Bonatti è 15ª con 38 punti, appaiata all’Ospitaletto, e si presenta con un ottimo momento recente: 3 vittorie nelle ultime 4 gare, contro Triestina (2-3), Ospitaletto (4-1) e Inter U23 (1-2), intervallate dal ko con il Cittadella (2-1). In casa il rendimento resta però meno continuo, con 21 punti in 16 partite (6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Qui Arzignano — La formazione di Daniele Di Donato è 14ª a quota 40 punti, quindi a +2 proprio su Dolomiti e Ospitaletto, e arriva con fiducia dopo due successi consecutivi per 1-0 contro Pergolettese e Cittadella, riscattando il ko interno contro il Lecco (0-1). Una squadra che in questo momento ha trovato soprattutto solidità e risultati, più che spettacolo.

Dolomiti Bellunesi-Arzignano, probabili formazioni — Dolomiti Bellunesi (3-4-2-1): Consiglio; Trabucchi, Mondonico, Gobetti; Lattanzio, Cossalter, Burrai, Migliardi; Clemenza, Mignanelli; Marconi. Allenatore: Andrea Bonatti

Arzignano (5-3-2): Manfrin; Cariolato, Rossoni, Milillo, Boffelli, Lanzi; Lakti, Bianchi, Damiani; Nanni, Minesso. Allenatore: Daniele Di Donato