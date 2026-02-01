derbyderbyderby streaming Dortmund-Heidenheim: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv LIVE

Dortmund-Heidenheim: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv LIVE

Dortmund-Heidenheim: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Il Borussia Dortmund ospita l’Heidenheim nel posticipo di Bundesliga con un doppio obiettivo: riscattare il recente stop europeo e sfruttare l’occasione di classifica. Il pareggio tra Amburgo e Bayern Monaco riapre infatti uno spiraglio nella corsa al vertice: con una vittoria i gialloneri potrebbero portarsi a sei punti dalla vetta. Scenario che aumenta peso e pressione sulla sfida del Signal Iduna Park.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Bundesliga:

  • Guarda ora Dortmund-Heidenheim GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Dortmund-Heidenheimin streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Dortmund-Heidenheim, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    • Dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv

    La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, avendo il saldo in attivo, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

    Qui Borussia Dortmund

    Il Dortmund arriva dal ko in Champions, ma in campionato mantiene un rendimento molto solido, soprattutto in casa dove è ancora imbattuto. La squadra di Kovac ha costruito gran parte del proprio bottino interno grazie a una difesa efficace — numeri migliori tra le big — e a una gestione matura dei match. L’occasione è ghiotta: il mezzo passo falso del Bayern consente di accorciare in modo concreto sulla capolista

    Qui Heidenheim

    Situazione complicata per l’Heidenheim, fanalino di coda e con grandi difficoltà di continuità. Il rendimento esterno è tra i peggiori del campionato, anche se gli ultimi viaggi hanno portato qualche segnale leggermente più incoraggiante in termini di punti e gol segnati.

    Probabili formazioni

    Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. Allenatore: Kovac

    Heidenheim (4-2-3-1): Ramaj; Stergiou, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Schoppner, Dorsch; Ibrahimovic Beck, Honsak; Pieringer. Allenatore: Schmidt

