Dortmund-Heidenheim: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv LIVE

Dortmund-Heidenheim: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 1 febbraio - 04:28

Il Borussia Dortmund ospita l’Heidenheim nel posticipo di Bundesliga con un doppio obiettivo: riscattare il recente stop europeo e sfruttare l’occasione di classifica. Il pareggio tra Amburgo e Bayern Monaco riapre infatti uno spiraglio nella corsa al vertice: con una vittoria i gialloneri potrebbero portarsi a sei punti dalla vetta. Scenario che aumenta peso e pressione sulla sfida del Signal Iduna Park.

Qui Borussia Dortmund — Il Dortmund arriva dal ko in Champions, ma in campionato mantiene un rendimento molto solido, soprattutto in casa dove è ancora imbattuto. La squadra di Kovac ha costruito gran parte del proprio bottino interno grazie a una difesa efficace — numeri migliori tra le big — e a una gestione matura dei match. L’occasione è ghiotta: il mezzo passo falso del Bayern consente di accorciare in modo concreto sulla capolista

Qui Heidenheim — Situazione complicata per l’Heidenheim, fanalino di coda e con grandi difficoltà di continuità. Il rendimento esterno è tra i peggiori del campionato, anche se gli ultimi viaggi hanno portato qualche segnale leggermente più incoraggiante in termini di punti e gol segnati.

Probabili formazioni — Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. Allenatore: Kovac

Heidenheim (4-2-3-1): Ramaj; Stergiou, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Schoppner, Dorsch; Ibrahimovic Beck, Honsak; Pieringer. Allenatore: Schmidt

