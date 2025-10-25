Segui Ravens-Bears in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL

Domenica 26 ottobre alle ore 18, Baltimore Ravens e Chicago Bears si sfidano per la week 8 di NFL. La gara del M&T Bank Stadium vede opporsi la 13esima forza in AFC contro la nona in NFC.

Ravens-Bears, lo stato di forma dei due team — Stagione a dir poco complicata e praticamente già compromessa per i Ravens di coach John Harbaugh. Baltimore infatti è ultimain AFC north con 1 sola vittoria e 5 sconfitte. La squadra sta ovviamente patendo l'infortunio di Lamar Jackson che è coincisa da 4 sconfitte consecutive, ultima delle quali 3-17 in casa contro i Rams.

Trend totalemente opposto per i lanciatissimi Bears di coach Johnson che è arrivato in estate è sembra aver ribaltato il destino di Chicago. La squadra è terza in NFC north con e dopo 2 sconfitte iniziali ha infilato 4 W di fila, ultimo dei quali 26-14 in casa contro i Saints. La squadra è la migliore per turnover procurati, ben 11.

I quarterback titolari di Ravens-Bears — Il duro compito di sostituire Lamar Jackson nell'attacco dei Ravens è affidato all'ex Dallas Cooper Rush, arrivato solo quest'anno in neroviola con i seguenti numeri in carriera: 61% di completati, 20 td, 14 intercetti e un 9-5 fra vittorie e sconfitte. L'attacco dei Bears è invece guidato per il secondo anno consecutivo da Caleb Williams che dopo la prima stagione da rookie in questo inizio di stagione viaggia a 10 td e 3 intercetti.

