Dove guardare Texans-49ers di NFL: streaming gratis e diretta tv

Domenica 26 ottobre al NRG Stadium di Houston andrà in scena Texans-49ers, match valido per la week 8 di NFL. Il match vedrà il kick off alle ore 18 italiane e vedrà in campo la decima forza in AFC contro la quinta di NFC.

Texans-49ers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Come arrivano Texans e 49ers alla sfida della week 8? — Houston si presenta a questo match da terza in AFC south visto un record negativo di 2 vittorie e 4 sconfitta. La squadra di coach DeMeco Ryans sta cercando di tenere botta grazie a una difesa che concede solo 274 yards a partita di media. Ma evidentemente non basta e il ko 27-19 in trasferta a Seattle.

All'RNG Stadium arriva una delle candidate a fare la voce grossa in NFC ovvero i Niners di coach Shanahan, al momento il lotta per la testa della super competitiva NFC west con 5 vittorie e 2 sconfitte. La squadra domina in attaco con 271 yards su passaggio a partita (miglior dato della NFC) nella scorsa settimana è tornata alla vittoria 20-10 contro i Falcons. Houston e San Francisco si sono affrontati l'ultima volta nel 2022 a campi invertiti con successi della squadra della baia per 23-7.

I quarterback titolari di Texans-49ers — Alla terza stagione da pro in NFL CJ Stroud guida l'attacco di Houston. In stagione l'ex Ohio State ha totalizzato 9 touchdown e 4 intercetti. Nonostante abbia perso l'imbattibilità stagionale contro Tampa Bay, Mac Jones non sta per nulla sfigurando per SF al posto di Purdy con 6 td e 4 intercetit.

