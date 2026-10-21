Due vittorie consecutive hanno rimesso in movimento il Milan, atteso adesso da una trasferta che può misurare i progressi dell’ultima settimana. Bournemouth-Milan si gioca giovedì 22 ottobre alle 21 al Vitality Stadium, nella terza giornata della fase campionato di Europa League. Dopo il successo di Salisburgo e il 3-2 contro l’Atalanta, la squadra di Ruben Amorim cerca un’altra conferma contro un avversario che in coppa non ha ancora perso punti. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Le assenze riducono le possibilità di scelta dei rossoneri, soprattutto in attacco, dove lo stop di Ramos apre spazio a Camarda. Il Bournemouth, invece, vuole prolungare il percorso netto costruito contro Real Sociedad e Sturm Graz. Prima dell’incontro puoi DARE UN’OCCHIATA ALLE DIRETTE SU GOLDBET, VERIFICARE GLI EVENTI LIVE DI LOTTOMATICA oppure SCOPRIRE GLI APPUNTAMENTI SPORTIVI SU VINCITÙ.

Bournemouth-Milan in diretta: canali Sky, streaming e telecronaca

Bournemouth, il percorso europeo corre più della Premier League

, al Vitality Stadium di Bournemouth. La partita sarà trasmessa su. Il racconto sarà affidato a, con. In streaming sarà possibile seguire l’incontro su, per gli abbonati Sky, e sucon il Pass Sport. Sky Sport.Ilha mostrato finora due rendimenti differenti. Inha battuto lae lo, conquistando sei punti nelle prime due giornate. In campionato, invece, la prima vittoria è arrivata soltanto al settimo turno. Il, rimasto in inferiorità numerica dal 17’, ha interrotto una sequenza di tre pareggi e tre sconfitte. Perla sfida con il Milan rappresenta quindi un’occasione per dare seguito al successo in Premier e confermare l’efficacia mostrata nelle serate europee. Le due vittorie iniziali hanno già dimostrato che le Cherries possono essere competitive sia lontano da casa sia davanti al proprio pubblico.

Il riferimento offensivo dovrebbe essere Evanilson, sostenuto da Kluivert sulla trequarti. Tavernier e Gannon-Doak sono attesi sulle fasce, con il compito di accompagnare l’azione e mettere sotto pressione gli esterni rossoneri. Anche Rose deve gestire alcune indisponibilità. Scott è ancora fermo per un problema alla coscia, mentre non saranno disponibili Kroupi e Araujo. In mezzo al campo la formazione prevista propone Adams e Christie.

BOURNEMOUTH, INGHILTERRA - 18 OTTOBRE: Evanilson del Bournemouth festeggia il secondo gol della sua squadra con Marcus Tavernier durante la partita di Premier League 2026/27 tra AFC Bournemouth e Sunderland al Vitality Stadium il 18 ottobre 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Milan, due successi per ripartire ma la gestione resta da migliorare

Ile ilhanno consentito aldi vincere due partite consecutive per la prima volta da agosto. Risultati importanti per ritrovare fiducia, accompagnati però da indicazioni diverse sulla continuità della squadra. A San Siro i rossoneri hanno costruito un vantaggio di tre reti, completato dal gol diall’inizio della ripresa. Nell’ultima mezz’ora hanno poi lasciato rientrare l’Atalanta, trasformando una partita apparentemente controllata in un finale sofferto. È soprattutto su questo aspetto che deve lavorare. La qualità mostrata nelle fasi migliori permette al Milan di creare molto, ma contro il Bournemouth servirà mantenere attenzione e distanze anche quando gli avversari riusciranno a prendere l’iniziativa.

In Europa i rossoneri hanno tre punti: alla sconfitta iniziale contro il Benfica è seguita la larga vittoria in Austria. Protagonista di quella serata è stato Cisse, autore di una tripletta e candidato a ritrovare una maglia da titolare anche in Inghilterra. L’infermeria condiziona però la formazione. Oltre a Terracciano, Chukwueze, Saelemaekers e Gabbia, mancherà Ramos, fermatosi in allenamento. Camarda dovrebbe quindi guidare l’attacco, con Loftus-Cheek e Cisse alle sue spalle. Sulla destra è atteso Hutchinson, mentre Bartesaghi è indicato per la corsia opposta.

La chiave tattica: proteggere le fasce e accompagnare Camarda

Il confronto sulle corsie potrebbe avere un peso importante. Nel possibile, gli esterni offensivi possono costringeread abbassarsi, riducendo il sostegno alla manovra del Milan. Per i rossoneri sarà quindi essenziale coordinare il lavoro degli esterni con quello dei tre difensori. Uscire in pressione senza copertura rischierebbe di aprire spazi per, che potrebbe cercare ricezioni tra centrocampo e difesa. Quando avrà il pallone, il Milan dovrà invece avvicinare. Lasciare il centravanti isolato contro i centrali inglesi renderebbe più difficile dare continuità agli attacchi; portare sostegno vicino alla punta può offrire combinazioni e possibilità di inserimento.

La coppia Musah-Jashari avrà un ruolo delicato nel collegare le due fasi. Oltre a far avanzare l’azione, dovrà proteggere la squadra sulle palle perse, evitando che il Bournemouth trovi subito campo per accelerare. La prova contro l’Atalanta lascia un’indicazione precisa: al Milan servirà conservare ordine anche dopo un’eventuale fase favorevole. Contro una squadra ancora a punteggio pieno in Europa, la gestione dei momenti può incidere quanto la capacità di creare occasioni.

MILANO, ITALIA - 18 OTTOBRE: Mario Gila dell'AC Milan segna il quarto gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra AC Milan e Atalanta BC allo Stadio Giuseppe Meazza il 18 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Camarda al centro dell’attacco, Evanilson per Rose: le probabili formazioni

Ildovrebbe confermare il. Davanti a Petrovic sono attesi Smith, Hill, Antonio Silva e Truffert. Adams e Christie formeranno la coppia centrale, mentre Tavernier, Kluivert e Gannon-Doak supporteranno Evanilson.

Il Milan è atteso con il 3-4-2-1. Maignan in porta, protetto da Tomori, De Winter e Pavlovic. Hutchinson e Bartesaghi agiranno sulle corsie, con Musah e Jashari in mezzo. Loftus-Cheek e Cisse giocheranno alle spalle di Camarda.

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Antonio Silva, Truffert; Adams, Christie; Tavernier, Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson. Allenatore: Marco Rose.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. Allenatore: Ruben Amorim.

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