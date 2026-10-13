È ormai un classico della Chapions League il confronto tra Manchester City e Paris Saint-Germain. I bicampioni d'Europa si presentano in casa della formazione di Maresca, che sta riuscendo a tenere lontano dal campo gli animi negativi legati ai capi d'accusa (che potrebbe, tra l'altro, portare alla riassegnazione dei trofei vinti). Dal canto suo, la formazione parigina ha iniziato a rilento la stagione, ma in Ligue 1 sta avviando la rimonta e in Champions League non ha dato segnali negativi. Non c'è dubbio che quella che ci aspetta domani, sarà una partita ricca di gol ed emozioni. Il match si terrà al City of Manchester Stadium alle 21:00. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La sfida tra i paperoni d'Europa negli ultimi anni è diventata una delle più viste e attese nella Champions League. Anche se siamo soltanto all'inizio, non c'è dubbio che le due formazioni regaleranno spettacolo agli appassionati, grazie alle loro proposte di gioco spiccatamente offensive. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Manchester City-Psg in diretta TV e streaming

Caricamento post Instagram...

Il momento di forma delle due squadre

si gioca mercoledì 14 ottobre 2026 alle 21:00 al in casa della formazione inglese, e vale per la seconda giornata della fase campionato di. In Italia la diretta tv è affidata a, mentre per lo streaming si può scegliere tra l’app Sky Go, riservata agli abbonati Sky, e NOW, con l’apposito pass Sport.

Il Manchester City si presenta a questo appuntamento in uno stato di grazia straordinario. I Citizens sono reduci da otto vittorie consecutive tra tutte le competizioni, impreziosite dai successi netti in Premier League e dal brillante 0-2 ottenuto sul campo del Porto nella prima giornata europea. Tra i protagonisti assoluti del periodo brilla Rayan Cherki, spina nel fianco per le difese avversarie, insieme a un Erling Haaland sempre implacabile.

Il Paris Saint-Germain arriva a Manchester forte di quattro vittorie consecutive tra Ligue 1 e Champions League. Superata la parentesi negativa contro il Monaco, la squadra di Luis Enrique ha travolto prima lo Slovan Bratislava (6-1) e poi ha ottenuto tre successi di fila in campionato, compreso l'ultimo 3-1 contro il Le Mans. Con un Khvicha Kvaratskhelia particolarmente ispirato, il club parigino vuole dimostrare di potersi imporre di nuovo nella massima competizione europea.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, solleva il trofeo della UEFA Champions League dopo la vittoria della sua squadra nella finale del 2026 contro l'Arsenal FC, disputata alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, il 30 maggio 2026. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La chiave tattica della partita

La gara in casa del Manchester City si giocherà a scacchi a ritmi vertiginosi. Maresca punta sull'impostazione dal basso e sul fraseggio stretto, sfruttando le qualità tecniche di Cherki e Doku tra le linee per servire in profondità Haaland. La capacità del City di aggredire le seconde palle e coprire le transizioni difensive rappresenterà un fattore cruciale. Luis Enrique risponderà con il suo classico possesso palla dinamico e un tridente offensivo molto rapido. Il duello sulle corsie esterne, in particolare quello tra le accelerate di Hakimi e la spinta di Gvardiol, potrebbe spezzare l'equilibrio. Per i parigini sarà fondamentale contenere la pressione asfissiante degli inglesi e sfruttare gli inserimenti per scardinare la difesa di casa.

Le probabili formazioni di Manchester City-Psg

La formazione di Maresca è composta dai soliti Donnarumma, Ruben Dias, Enzo Fernandez e Haaland. L'ossatura, quindi, è confermata. A sostenere il gigante norvegese ci saranno Cherki, in splendida forma, e il belga Doku. Il club parigino invece risponderà con il modulo che gli ha permesso di dominare le ultime due edizioni della Champions League: un dinamico 4-3-3 con Doue, Ferran Torres e Khvicha Kvaratskhelia. La zona nevralgica del campo invece è affidata a Fabian Ruiz, Vitinha e Joao Neves.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guehi, Gvardiol; Bouaddi, Enzo Fernandez; Doku, Cherki, Semenyo; Haaland. Allenatore: Maresca.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, L. Hernandez, Digne; Fabian, Vitinha, Joao Neves; Doue, Ferran Torres, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Manchester City-Psg: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Manchester City-Psg

: Manchester City-Psg Competizione : Champions League

: Champions League Data : mercoledì 14 ottobre

: mercoledì 14 ottobre Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : City of Manchester Stadium

: City of Manchester Stadium Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà mercoledì 14 ottobre