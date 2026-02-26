Fortuna Düsseldorf e Bochum si affrontano venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18:30.

Stefano Sorce 26 febbraio - 19:39

Fortuna Dusseldorf-Bochum si gioca venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18:30 ed è uno scontro diretto tra due squadre che navigano nella parte centrale della classifica ma con ambizioni diverse. La posta in palio è pesante: continuità e stabilità per il Bochum, rilancio e riscatto per la Fortuna.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — La squadra di casa arriva da un periodo complicato, con risultati altalenanti che hanno frenato ogni tentativo di avvicinarsi alla zona alta. Le difficoltà maggiori si sono viste nella fase difensiva e nella gestione dei momenti chiave della partita. Davanti al proprio pubblico, però, la Fortuna sa di non poter sbagliare: serve una prestazione solida, concreta, senza sbavature.

Il Bochum, invece, sta costruendo la propria classifica soprattutto grazie alla continuità. Tante partite pareggiate, poche sconfitte, una squadra difficile da battere. Non è spettacolare, ma è organizzata. Concede poco e sfrutta bene le occasioni. In trasferta l’obiettivo sarà chiaro: restare dentro la partita fino alla fine e colpire al momento giusto.

Probabili formazioni di Dusseldorf-Bochum — Il Fortuna dovrebbe disporsi con il 3-5-2. Kastenmeier tra i pali, con Oberdorf, Egouli e Heyer a formare la linea difensiva a tre. Sugli esterni spazio a Iyoha e Lenz, chiamati a dare ampiezza, mentre in mezzo Tanaka ed El Azzouzi garantiranno equilibrio con Muslija incaricato di legare il gioco. In avanti la coppia Appelkamp–Itten sarà il riferimento offensivo.

Il Bochum dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Horn in porta, difesa a quattro con Olsen, Loosli, Strompf e Bero. In mediana Onyeka e Pannewig dovranno proteggere la retroguardia e avviare l’azione. Sulla trequarti Miyoshi e Marshall agiranno ai lati di Lenz, con Hofmann unica punta e principale terminale offensivo.

Fortuna Dusseldorf (3-5-2): Kastenmeier; Oberdorf, Egouli, Heyer; Iyoha, Muslija, Tanaka, El Azzouzi, Lenz; Appelkamp, Itten.

Bochum (4-2-3-1): Horn; Olsen, Loosli, Strompf, Bero; Onyeka, Pannewig; Miyoshi, Lenz, Marshall; Hofmann.

